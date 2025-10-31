ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 9月の完全失業率2.6％ 前月と同じ 9月の完全失業率2.6％ 前月と同じ 9月の完全失業率2.6％ 前月と同じ 2025年10月31日 9時32分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 総務省が発表した9月の完全失業率は前の月と変わらず、2.6％でした。完全失業者数は184万人で、2か月連続で増加しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 思いやり, 上田, 神事, フローリング, 床暖房, ネジ, 生花, 配線, 介護タクシー