¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¡¡¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤ÈºÆÀï¡Ö¤Û¤Ü¹ç°Õ¡× ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹³«ºÅ¤Ç¥Í¥È¥Õ¥ê¤¬Ãæ·Ñ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£¶³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¡Ê£´£¶¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬¸µÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê£´£¸¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Û¤Ü¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£±£µÇ¯£µ·î¤ËÁí¼ýÆþ£µ²¯¥É¥ë¡ÊÌó£·£·£°²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡ÖÀ¤µª¤Î°ìÀï¡×¡ÊÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Ç·ãÆÍ¤·¡¢¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤¬È½Äê¤Ç¾¡Íø¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤È¤·¤Æ£²£°£°²¯±ß°Ê¾å¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤â£±£´£°²¯±ß°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Ìó£±£°Ç¯¤Î¤È¤¤ò¤Ø¤Æ¸½ºß¡¢ºÆÀï¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥»¥³¥ó¥º¥¢¥¦¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼Â¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤Ü¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸ò¾ÄÃæ¤Î¾ò·ï¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£»î¹ç¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¡ÖºÆÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ï¤¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç£Ó£Å£Ã£Å£Î¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·èÀï¤ÏÊÆ¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬Ãæ·Ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡££µ£°ÀïÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ£±£·Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤â¸½ÌòÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤êà¸ø¼°Àïá¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌµÇÔ¤Î¸µ²¦¼Ô¤Ï¡¢¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î¸ò¾Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ªÀï¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢±ä´ü¤Þ¤¿Ãæ»ß¤È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£