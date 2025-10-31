ロバーツ監督 ここ2試合の得点圏6打数0安打 打線沈黙に苦言「9人全員がそれぞれの仕事を果たさなければならない」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

10月29日（日本時間30日）、ロサンゼルス・ドジャースは本拠地ドジャー・スタジアムで行われたワールドシリーズ第5戦でトロント・ブルージェイズに1-6で敗戦。

シリーズ成績は2勝3敗となり、連覇に向けて後がなくなった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は記者会見で沈黙する打線について言及し、反省と同時に巻き返しへの決意を語った。

ドジャース打線はここ2試合で61打数10安打、得点圏では6打数0安打と深刻な得点力不足に陥っている。監督は現状を冷静に分析した。

「競争力のある打席を重ねるしかありません。バージャーやバセットのように、粘り強く戦っている選手もいます。私たちにはその力がありますが、いくつか調整が必要です。フレッシュな気持ちで臨むことが重要です」と、選手一人ひとりの打席内容の質を課題として挙げた。

特に第5戦では、ブルージェイズの新人右腕イエサベージに12奪三振を喫し、ほとんどの打者が攻略の糸口を見出せなかった。

ロバーツ監督は「1巡目までは情報を集める意味で悪くなかった。しかし、2巡目以降に甘い球を仕留めきれなかった。それが打席の質を下げた要因です」と具体的に言及。

「9人全員が、それぞれの仕事を果たさなければならない。ショウヘイ（大谷）だけでも、フレディ（フリーマン）だけでもない。全員が一体となって戦わなければならない」と強調した。

ムーキー・ベッツやフリーマンといった中軸打者にも苦戦が続く。ロバーツ監督は「彼らが活躍したい、結果を残したいと思うのは当然だが、少しプレッシャーを感じすぎているように見える」と分析。

「選手たちには、技術的な指導ではなく気持ちの部分でサポートすることを意識している。彼らを解放し、競争に集中させることが大切です」と語った。

監督は、ここまでチームを支えてきた中核メンバーへの信頼を崩してはいない。

「このチームの主力たちは、何度も崖っぷちを経験してきた。彼らはそういう試合を戦う準備ができている。焦らず、1打席ずつ質を高めていけば、必ず勝つ方法は見つかるはずです」と前を向いた。

試合の中でロバーツ監督が何度も口にしたのは「クリーンな試合」と「アプローチの修正」だった。

「余計な進塁を与えないこと、そして打席で正しい球を狙うこと。その2つを徹底できれば、まだ勝機はある。第6戦では我々らしい野球を取り戻す」と、敵地トロントでの反撃に向けて力強く締めくくった。

