ドル円理論価格 1ドル＝153.71円（前日比+1.13円） ドル円理論価格 1ドル＝153.71円（前日比+1.13円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝153.71円（前日比+1.13円）



割高ゾーン：154.73より上

現値：154.00

割安ゾーン：152.70より下



過去5営業日の理論価格

2025/10/30 152.58

2025/10/29 152.49

2025/10/28 151.96

2025/10/27 151.47

2025/10/24 152.25



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト