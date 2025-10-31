ブルージェイズが3勝2敗とリードしたワールドシリーズ（WS）は31日（日本時間11月1日）にトロントで第6戦が行われる。両チームは前日の30日（同31日）、ロジャーズ・センターで調整した。

大谷翔平はフォームを確認しながらキャッチボールで調整。その後フリー打撃に取り組み、4セットで合計28スイングのうち約150メートル弾を含む14本の策越えを披露した。ロバーツ監督は会見で、大谷の第6戦での救援投入について問われると「敗退のかかった状況だから、そういう話（起用法）は当然しなきゃいけない。明日の試合に勝つためには何でもやるつもりだ」とコメント。第7戦での先発投手→外野手起用も「第7戦までいけばあらゆる可能性について話し合う」と否定しなかった。

第6戦で先発する山本由伸は大谷のキャッチボール中にグラウンドに姿を見せ、キャッチボール、投本間で強めの投球のあと、最後は右翼後方で相手を座らせて約15球。直球以外にカーブも投じた。

また、佐々木朗希は第7戦先発予定のグラスノー、リリーフ待機のカーショーらとキャッチボールで調整。カーショーとドライヤーはブルペン入りした。