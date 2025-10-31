ブレインＰがカイ気配のまま上昇、富士通によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ◇ ブレインＰがカイ気配のまま上昇、富士通によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ◇

ブレインパッド<3655.T>がカイ気配のまま上昇している。富士通<6702.T>は３０日の取引終了後、ブレインＰに対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株２７０６円。ブレインＰの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せしている。



買付予定数の下限は１３８８万３８００株で、上限は設定しない。買付期間は３１日から１２月１５日まで。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て、ブレインＰは上場廃止となる見通し。ブレインＰはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。富士通はＡＩ関連での事業強化につなげる方針。東京証券取引所は３０日、ブレインＰを監理銘柄（確認中）に指定した。



