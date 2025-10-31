ETF売買動向＝31日寄り付き、日経レバの売買代金は349億円 ETF売買動向＝31日寄り付き、日経レバの売買代金は349億円

31日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比8.5％減の702億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.3％減の503億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1474> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> 、ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ <2525> 、ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 <1346> など58銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> など12銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が5.62％高、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が4.42％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.18％高、業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> が3.83％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.61％高と大幅な上昇。



日経平均株価が531円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金349億6400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は357億8700万円で、やや下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が32億3600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が24億6800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が20億3600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億1700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億2300万円の売買代金となっている。



