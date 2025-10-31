決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ダイハツイン、エヌエフＨＤ、Ｇセキュリ (10月30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月29日から30日の決算発表を経て31日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6822> 大井電気 東Ｓ -12.46 10/30 上期 黒転
<6023> ダイハツイン 東Ｓ -4.94 10/30 上期 -17.03
<5909> コロナ 東Ｓ -4.04 10/30 上期 赤転
<4347> ブロメディア 東Ｓ -3.91 10/30 上期 40.67
<2428> ウェルネット 東Ｓ -3.50 10/30 1Q -13.58
<4417> Ｇセキュリ 東Ｇ -3.38 10/30 上期 37.69
<165A> ＳＢＩレオス 東Ｇ -2.79 10/30 上期 -5.26
<4262> ニフティＬＳ 東Ｇ -2.52 10/30 上期 40.95
<9686> 東洋テク 東Ｓ -2.32 10/30 上期 518.53
<6864> エヌエフＨＤ 東Ｓ -1.84 10/30 上期 24.09
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ -1.35 10/30 上期 -11.11
<6470> 大豊工業 東Ｓ -1.31 10/30 上期 黒転
<9362> 兵機海 東Ｓ -1.22 10/30 上期 -42.67
<5992> 中発条 東Ｓ -1.21 10/30 上期 9.46
<5484> 東北鋼 東Ｓ -1.08 10/30 上期 -6.31
<7185> ヒロセ通商 東Ｓ -0.80 10/30 上期 -41.74
<9539> 葉ガス 東Ｓ -0.78 10/30 3Q 71.09
<7919> 野崎紙 東Ｓ -0.52 10/30 上期 -28.97
<3529> アツギ 東Ｓ -0.44 10/30 上期 赤拡
<5819> カナレ電気 東Ｓ -0.32 10/30 3Q 32.25
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした31日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
