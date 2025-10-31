―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月29日から30日の決算発表を経て31日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6822> 大井電気 　　　東Ｓ 　 -12.46 　 10/30　　上期　　　　黒転
<6023> ダイハツイン 　東Ｓ　　 -4.94 　 10/30　　上期　　　-17.03
<5909> コロナ 　　　　東Ｓ　　 -4.04 　 10/30　　上期　　　　赤転
<4347> ブロメディア 　東Ｓ　　 -3.91 　 10/30　　上期　　　 40.67
<2428> ウェルネット 　東Ｓ　　 -3.50 　 10/30　　　1Q　　　-13.58

<4417> Ｇセキュリ 　　東Ｇ　　 -3.38 　 10/30　　上期　　　 37.69
<165A> ＳＢＩレオス 　東Ｇ　　 -2.79 　 10/30　　上期　　　 -5.26
<4262> ニフティＬＳ 　東Ｇ　　 -2.52 　 10/30　　上期　　　 40.95
<9686> 東洋テク 　　　東Ｓ　　 -2.32 　 10/30　　上期　　　518.53
<6864> エヌエフＨＤ 　東Ｓ　　 -1.84 　 10/30　　上期　　　 24.09

<4308> Ｊストリーム 　東Ｇ　　 -1.35 　 10/30　　上期　　　-11.11
<6470> 大豊工業 　　　東Ｓ　　 -1.31 　 10/30　　上期　　　　黒転
<9362> 兵機海 　　　　東Ｓ　　 -1.22 　 10/30　　上期　　　-42.67
<5992> 中発条 　　　　東Ｓ　　 -1.21 　 10/30　　上期　　　　9.46
<5484> 東北鋼 　　　　東Ｓ　　 -1.08 　 10/30　　上期　　　 -6.31

<7185> ヒロセ通商 　　東Ｓ　　 -0.80 　 10/30　　上期　　　-41.74
<9539> 葉ガス 　　　　東Ｓ　　 -0.78 　 10/30　　　3Q　　　 71.09
<7919> 野崎紙 　　　　東Ｓ　　 -0.52 　 10/30　　上期　　　-28.97
<3529> アツギ 　　　　東Ｓ　　 -0.44 　 10/30　　上期　　　　赤拡
<5819> カナレ電気 　　東Ｓ　　 -0.32 　 10/30　　　3Q　　　 32.25

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした31日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース