

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月29日から30日の決算発表を経て31日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<1850> 南海辰村 東Ｓ +16.47 10/30 上期 77.95

<3648> ＡＧＳ 東Ｓ +6.12 10/30 上期 116.72

<7022> サノヤスＨＤ 東Ｓ +4.46 10/30 上期 赤縮

<3891> 高度紙 東Ｓ +4.38 10/30 上期 7.46

<7823> アトネイチャ 東Ｓ +3.50 10/30 上期 33.70



<7908> ＫＩＭＯＴＯ 東Ｓ +3.20 10/30 上期 13.54

<6659> メディアＬ 東Ｓ +1.89 10/30 上期 赤縮

<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ +1.71 10/30 上期 4.69

<8700> 丸八証券 東Ｓ +1.55 10/30 上期 61.19

<9698> クレオ 東Ｓ +1.45 10/30 上期 37.76



<5449> 大阪製鉄 東Ｓ +1.38 10/30 上期 赤転

<9368> キムラユニテ 東Ｓ +1.32 10/30 上期 1.04

<8699> ＨＳＨＤ 東Ｓ +1.30 10/30 上期 29.85

<7687> ミクリード 東Ｇ +1.26 10/30 上期 26.18

<9640> セゾンテク 東Ｓ +1.18 10/30 上期 6.59



<4582> シンバイオ 東Ｇ +0.85 10/30 3Q 赤拡

<3799> キーウェア 東Ｓ +0.81 10/30 上期 35.66

<9709> ＮＣＳ＆Ａ 東Ｓ +0.47 10/30 上期 61.77

<9219> ギックス 東Ｇ +0.39 10/30 1Q 黒転



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした31日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



