決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … メディアＬ、大阪製鉄、ＫＩＭＯＴＯ (10月30日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月29日から30日の決算発表を経て31日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<1850> 南海辰村 東Ｓ +16.47 10/30 上期 77.95
<3648> ＡＧＳ 東Ｓ +6.12 10/30 上期 116.72
<7022> サノヤスＨＤ 東Ｓ +4.46 10/30 上期 赤縮
<3891> 高度紙 東Ｓ +4.38 10/30 上期 7.46
<7823> アトネイチャ 東Ｓ +3.50 10/30 上期 33.70
<7908> ＫＩＭＯＴＯ 東Ｓ +3.20 10/30 上期 13.54
<6659> メディアＬ 東Ｓ +1.89 10/30 上期 赤縮
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ +1.71 10/30 上期 4.69
<8700> 丸八証券 東Ｓ +1.55 10/30 上期 61.19
<9698> クレオ 東Ｓ +1.45 10/30 上期 37.76
<5449> 大阪製鉄 東Ｓ +1.38 10/30 上期 赤転
<9368> キムラユニテ 東Ｓ +1.32 10/30 上期 1.04
<8699> ＨＳＨＤ 東Ｓ +1.30 10/30 上期 29.85
<7687> ミクリード 東Ｇ +1.26 10/30 上期 26.18
<9640> セゾンテク 東Ｓ +1.18 10/30 上期 6.59
<4582> シンバイオ 東Ｇ +0.85 10/30 3Q 赤拡
<3799> キーウェア 東Ｓ +0.81 10/30 上期 35.66
<9709> ＮＣＳ＆Ａ 東Ｓ +0.47 10/30 上期 61.77
<9219> ギックス 東Ｇ +0.39 10/30 1Q 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした31日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース