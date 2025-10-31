―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月29日から30日の決算発表を経て31日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1850> 南海辰村 　　　東Ｓ 　 +16.47 　 10/30　　上期　　　 77.95
<3648> ＡＧＳ 　　　　東Ｓ　　 +6.12 　 10/30　　上期　　　116.72
<7022> サノヤスＨＤ 　東Ｓ　　 +4.46 　 10/30　　上期　　　　赤縮
<3891> 高度紙 　　　　東Ｓ　　 +4.38 　 10/30　　上期　　　　7.46
<7823> アトネイチャ 　東Ｓ　　 +3.50 　 10/30　　上期　　　 33.70

<7908> ＫＩＭＯＴＯ 　東Ｓ　　 +3.20 　 10/30　　上期　　　 13.54
<6659> メディアＬ 　　東Ｓ　　 +1.89 　 10/30　　上期　　　　赤縮
<6912> 菊水ＨＤ 　　　東Ｓ　　 +1.71 　 10/30　　上期　　　　4.69
<8700> 丸八証券 　　　東Ｓ　　 +1.55 　 10/30　　上期　　　 61.19
<9698> クレオ 　　　　東Ｓ　　 +1.45 　 10/30　　上期　　　 37.76

<5449> 大阪製鉄 　　　東Ｓ　　 +1.38 　 10/30　　上期　　　　赤転
<9368> キムラユニテ 　東Ｓ　　 +1.32 　 10/30　　上期　　　　1.04
<8699> ＨＳＨＤ 　　　東Ｓ　　 +1.30 　 10/30　　上期　　　 29.85
<7687> ミクリード 　　東Ｇ　　 +1.26 　 10/30　　上期　　　 26.18
<9640> セゾンテク 　　東Ｓ　　 +1.18 　 10/30　　上期　　　　6.59

<4582> シンバイオ 　　東Ｇ　　 +0.85 　 10/30　　　3Q　　　　赤拡
<3799> キーウェア 　　東Ｓ　　 +0.81 　 10/30　　上期　　　 35.66
<9709> ＮＣＳ＆Ａ 　　東Ｓ　　 +0.47 　 10/30　　上期　　　 61.77
<9219> ギックス 　　　東Ｇ　　 +0.39 　 10/30　　　1Q　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした31日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース