―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月29日から30日の決算発表を経て31日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6807> 航空電子 　　　東Ｐ 　 -14.21 　 10/30　　上期　　　-41.67
<6196> ストライク 　　東Ｐ 　 -10.39 　 10/30　本決算　　　 32.50
<7419> ノジマ 　　　　東Ｐ 　 -10.36 　 10/30　　上期　　　 42.77
<4221> 大倉工 　　　　東Ｐ　　 -8.50 　 10/30　　　3Q　　　 37.75
<4661> ＯＬＣ 　　　　東Ｐ　　 -7.66 　 10/30　　上期　　　　8.34

<7600> 日本ＭＤＭ 　　東Ｐ　　 -5.25 　 10/30　　上期　　　-80.42
<9064> ヤマトＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.23 　 10/30　　上期　　　　赤縮
<6508> 明電舎 　　　　東Ｐ　　 -4.60 　 10/30　　上期　　　 82.10
<5461> 中部鋼鈑 　　　東Ｐ　　 -4.41 　 10/30　　上期　　　-81.63
<6752> パナＨＤ 　　　東Ｐ　　 -4.19 　 10/30　　上期　　　-29.13

<4205> ゼオン 　　　　東Ｐ　　 -4.15 　 10/30　　上期　　　　2.94
<4204> 積水化 　　　　東Ｐ　　 -3.79 　 10/30　　上期　　　　1.68
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　東Ｐ　　 -3.71 　 10/30　　上期　　　 43.09
<8864> 空港施設 　　　東Ｐ　　 -3.42 　 10/30　　上期　　　 40.20
<7148> ＦＰＧ 　　　　東Ｐ　　 -2.98 　 10/30　本決算　　　 15.50

<2540> 養命酒 　　　　東Ｐ　　 -2.68 　 10/30　　上期　　　 48.26
<9201> ＪＡＬ 　　　　東Ｐ　　 -2.62 　 10/30　　上期　　　 34.72
<4502> 武田 　　　　　東Ｐ　　 -2.22 　 10/30　　上期　　　-30.15
<3231> 野村不ＨＤ 　　東Ｐ　　 -2.13 　 10/30　　上期　　　-14.78
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 　東Ｐ　　 -2.05 　 10/30　本決算　　　 32.40

<9536> 西部ガスＨＤ 　東Ｐ　　 -2.02 　 10/30　　上期　　　154.84
<2002> 日清粉Ｇ 　　　東Ｐ　　 -1.54 　 10/30　　上期　　　 -8.45
<6345> アイチコーポ 　東Ｐ　　 -1.44 　 10/30　　上期　　　-13.53
<7241> フタバ 　　　　東Ｐ　　 -1.35 　 10/30　　上期　　　146.45
<9042> 阪急阪神 　　　東Ｐ　　 -1.24 　 10/30　　上期　　　 20.13

<6971> 京セラ 　　　　東Ｐ　　 -1.19 　 10/30　　上期　　　 31.13
<4212> 積水樹 　　　　東Ｐ　　 -0.68 　 10/30　　上期　　　 26.26
<8622> 水戸 　　　　　東Ｐ　　 -0.38 　 10/30　　上期　　　 -0.66
<8793> ＮＥＣキャピ 　東Ｐ　　 -0.26 　 10/30　　上期　　　　9.01
<9003> 相鉄ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -0.26 　 10/30　　上期　　　-16.49

<7976> 菱鉛筆 　　　　東Ｐ　　 -0.24 　 10/30　　　3Q　　　-17.09
<7817> パラベッド 　　東Ｐ　　 -0.14 　 10/30　　上期　　　 -9.06
<9795> ステップ 　　　東Ｐ　　 -0.13 　 10/30　本決算　　　　4.06

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした31日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース