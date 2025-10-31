決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … パナＨＤ、ＯＬＣ、武田 (10月30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月29日から30日の決算発表を経て31日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6807> 航空電子 東Ｐ -14.21 10/30 上期 -41.67
<6196> ストライク 東Ｐ -10.39 10/30 本決算 32.50
<7419> ノジマ 東Ｐ -10.36 10/30 上期 42.77
<4221> 大倉工 東Ｐ -8.50 10/30 3Q 37.75
<4661> ＯＬＣ 東Ｐ -7.66 10/30 上期 8.34
<7600> 日本ＭＤＭ 東Ｐ -5.25 10/30 上期 -80.42
<9064> ヤマトＨＤ 東Ｐ -5.23 10/30 上期 赤縮
<6508> 明電舎 東Ｐ -4.60 10/30 上期 82.10
<5461> 中部鋼鈑 東Ｐ -4.41 10/30 上期 -81.63
<6752> パナＨＤ 東Ｐ -4.19 10/30 上期 -29.13
<4205> ゼオン 東Ｐ -4.15 10/30 上期 2.94
<4204> 積水化 東Ｐ -3.79 10/30 上期 1.68
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 東Ｐ -3.71 10/30 上期 43.09
<8864> 空港施設 東Ｐ -3.42 10/30 上期 40.20
<7148> ＦＰＧ 東Ｐ -2.98 10/30 本決算 15.50
<2540> 養命酒 東Ｐ -2.68 10/30 上期 48.26
<9201> ＪＡＬ 東Ｐ -2.62 10/30 上期 34.72
<4502> 武田 東Ｐ -2.22 10/30 上期 -30.15
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ -2.13 10/30 上期 -14.78
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 東Ｐ -2.05 10/30 本決算 32.40
<9536> 西部ガスＨＤ 東Ｐ -2.02 10/30 上期 154.84
<2002> 日清粉Ｇ 東Ｐ -1.54 10/30 上期 -8.45
<6345> アイチコーポ 東Ｐ -1.44 10/30 上期 -13.53
<7241> フタバ 東Ｐ -1.35 10/30 上期 146.45
<9042> 阪急阪神 東Ｐ -1.24 10/30 上期 20.13
<6971> 京セラ 東Ｐ -1.19 10/30 上期 31.13
<4212> 積水樹 東Ｐ -0.68 10/30 上期 26.26
<8622> 水戸 東Ｐ -0.38 10/30 上期 -0.66
<8793> ＮＥＣキャピ 東Ｐ -0.26 10/30 上期 9.01
<9003> 相鉄ＨＤ 東Ｐ -0.26 10/30 上期 -16.49
<7976> 菱鉛筆 東Ｐ -0.24 10/30 3Q -17.09
<7817> パラベッド 東Ｐ -0.14 10/30 上期 -9.06
<9795> ステップ 東Ｐ -0.13 10/30 本決算 4.06
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした31日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース