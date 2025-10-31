決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 東電ＨＤ、日立、ルネサス (10月30日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月29日から30日の決算発表を経て31日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 住友電設 <1949>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→223億円(前期は189億円)に17.4％上方修正し、増益率が0.5％増→17.9％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
★No.3 住友理工 <5191>
26年3月期の連結最終利益を従来予想の205億円→212億円(前期は274億円)に3.4％上方修正し、減益率が25.2％減→22.7％減に縮小する見通しとなった。
★No.6 シンプレクス <4373>
26年3月期の連結最終利益を従来予想の91.4億円→95.1億円(前期は77.8億円)に4.0％上方修正し、増益率が17.5％増→22.3％増に拡大し、従来の8期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<1949> 住友電設 東Ｐ +27.69 10/30 上期 40.45
<6754> アンリツ 東Ｐ +25.80 10/30 上期 58.41
<5191> 住友理工 東Ｐ +21.20 10/30 上期 15.22
<2737> トーメンデバ 東Ｐ +19.75 10/30 上期 26.03
<9766> コナミＧ 東Ｐ +15.65 10/30 上期 28.26
<4373> シンプレクス 東Ｐ +13.84 10/30 上期 81.80
<9889> ＪＢＣＣＨＤ 東Ｐ +12.95 10/30 上期 12.89
<6501> 日立 東Ｐ +12.49 10/30 上期 54.82
<9552> Ｍ＆Ａ総研 東Ｐ +12.39 10/30 本決算 18.49
<3064> モノタロウ 東Ｐ +10.77 10/30 3Q 22.72
<7508> ＧセブンＨＤ 東Ｐ +9.97 10/30 上期 7.48
<9532> 大ガス 東Ｐ +9.73 10/30 上期 46.74
<2914> ＪＴ 東Ｐ +9.21 10/30 3Q 22.99
<9503> 関西電 東Ｐ +7.43 10/30 上期 -1.33
<4552> ＪＣＲファ 東Ｐ +7.11 10/30 上期 黒転
<2317> システナ 東Ｐ +6.96 10/30 上期 46.52
<4062> イビデン 東Ｐ +6.74 10/30 上期 9.39
<9501> 東電ＨＤ 東Ｐ +6.52 10/30 上期 12.56
<4528> 小野薬 東Ｐ +5.70 10/30 上期 9.74
<6702> 富士通 東Ｐ +5.47 10/30 上期 257.34
<4462> 石原ケミ 東Ｐ +5.24 10/30 上期 -4.76
<6504> 富士電機 東Ｐ +5.06 10/30 上期 7.15
<4345> ＣＴＳ 東Ｐ +5.01 10/30 上期 21.66
<5471> 大同特鋼 東Ｐ +4.41 10/30 上期 0.21
<8014> 蝶理 東Ｐ +4.32 10/30 上期 -20.07
<9020> ＪＲ東日本 東Ｐ +3.91 10/30 上期 -2.74
<6723> ルネサス 東Ｐ +3.91 10/30 3Q 赤転
<4812> 電通総研 東Ｐ +3.78 10/30 3Q 17.20
<7984> コクヨ 東Ｐ +3.64 10/30 3Q 13.52
<6995> 東海理 東Ｐ +3.60 10/30 上期 64.70
<9505> 北陸電 東Ｐ +3.59 10/30 上期 9.16
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ +3.44 10/30 上期 3.81
<9744> メイテックＧ 東Ｐ +3.37 10/30 上期 12.42
<9507> 四国電 東Ｐ +3.26 10/30 上期 18.62
<4151> 協和キリン 東Ｐ +2.98 10/30 3Q -33.04
<4503> アステラス 東Ｐ +2.73 10/30 上期 118.56
<4307> 野村総研 東Ｐ +2.72 10/30 上期 21.43
<8609> 岡三 東Ｐ +2.49 10/30 上期 -9.12
<7283> 愛三工 東Ｐ +2.34 10/30 上期 -12.94
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ +2.30 10/30 上期 15.99
<9506> 東北電 東Ｐ +2.19 10/30 上期 -18.04
<4461> 一工薬 東Ｐ +2.02 10/30 上期 39.71
<8614> 東洋証券 東Ｐ +2.01 10/30 上期 139.13
<7433> 伯東 東Ｐ +1.87 10/30 上期 -39.22
<9202> ＡＮＡＨＤ 東Ｐ +1.84 10/30 上期 -15.30
<2326> デジアーツ 東Ｐ +1.78 10/30 上期 -0.58
<8624> いちよし 東Ｐ +1.66 10/30 上期 19.97
<2768> 双日 東Ｐ +1.63 10/30 上期 -8.86
<6419> マースＧＨＤ 東Ｐ +1.49 10/30 上期 -36.62
<8706> 極東証券 東Ｐ +1.45 10/30 上期 14.11
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした31日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
