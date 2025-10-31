―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月29日から30日の決算発表を経て31日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　住友電設 <1949>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→223億円(前期は189億円)に17.4％上方修正し、増益率が0.5％増→17.9％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

★No.3　住友理工 <5191>
　26年3月期の連結最終利益を従来予想の205億円→212億円(前期は274億円)に3.4％上方修正し、減益率が25.2％減→22.7％減に縮小する見通しとなった。

★No.6　シンプレクス <4373>
　26年3月期の連結最終利益を従来予想の91.4億円→95.1億円(前期は77.8億円)に4.0％上方修正し、増益率が17.5％増→22.3％増に拡大し、従来の8期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1949> 住友電設 　　　東Ｐ 　 +27.69 　 10/30　　上期　　　 40.45
<6754> アンリツ 　　　東Ｐ 　 +25.80 　 10/30　　上期　　　 58.41
<5191> 住友理工 　　　東Ｐ 　 +21.20 　 10/30　　上期　　　 15.22
<2737> トーメンデバ 　東Ｐ 　 +19.75 　 10/30　　上期　　　 26.03
<9766> コナミＧ 　　　東Ｐ 　 +15.65 　 10/30　　上期　　　 28.26

<4373> シンプレクス 　東Ｐ 　 +13.84 　 10/30　　上期　　　 81.80
<9889> ＪＢＣＣＨＤ 　東Ｐ 　 +12.95 　 10/30　　上期　　　 12.89
<6501> 日立 　　　　　東Ｐ 　 +12.49 　 10/30　　上期　　　 54.82
<9552> Ｍ＆Ａ総研 　　東Ｐ 　 +12.39 　 10/30　本決算　　　 18.49
<3064> モノタロウ 　　東Ｐ 　 +10.77 　 10/30　　　3Q　　　 22.72

<7508> ＧセブンＨＤ 　東Ｐ　　 +9.97 　 10/30　　上期　　　　7.48
<9532> 大ガス 　　　　東Ｐ　　 +9.73 　 10/30　　上期　　　 46.74
<2914> ＪＴ 　　　　　東Ｐ　　 +9.21 　 10/30　　　3Q　　　 22.99
<9503> 関西電 　　　　東Ｐ　　 +7.43 　 10/30　　上期　　　 -1.33
<4552> ＪＣＲファ 　　東Ｐ　　 +7.11 　 10/30　　上期　　　　黒転

<2317> システナ 　　　東Ｐ　　 +6.96 　 10/30　　上期　　　 46.52
<4062> イビデン 　　　東Ｐ　　 +6.74 　 10/30　　上期　　　　9.39
<9501> 東電ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +6.52 　 10/30　　上期　　　 12.56
<4528> 小野薬 　　　　東Ｐ　　 +5.70 　 10/30　　上期　　　　9.74
<6702> 富士通 　　　　東Ｐ　　 +5.47 　 10/30　　上期　　　257.34

<4462> 石原ケミ 　　　東Ｐ　　 +5.24 　 10/30　　上期　　　 -4.76
<6504> 富士電機 　　　東Ｐ　　 +5.06 　 10/30　　上期　　　　7.15
<4345> ＣＴＳ 　　　　東Ｐ　　 +5.01 　 10/30　　上期　　　 21.66
<5471> 大同特鋼 　　　東Ｐ　　 +4.41 　 10/30　　上期　　　　0.21
<8014> 蝶理 　　　　　東Ｐ　　 +4.32 　 10/30　　上期　　　-20.07

<9020> ＪＲ東日本 　　東Ｐ　　 +3.91 　 10/30　　上期　　　 -2.74
<6723> ルネサス 　　　東Ｐ　　 +3.91 　 10/30　　　3Q　　　　赤転
<4812> 電通総研 　　　東Ｐ　　 +3.78 　 10/30　　　3Q　　　 17.20
<7984> コクヨ 　　　　東Ｐ　　 +3.64 　 10/30　　　3Q　　　 13.52
<6995> 東海理 　　　　東Ｐ　　 +3.60 　 10/30　　上期　　　 64.70

<9505> 北陸電 　　　　東Ｐ　　 +3.59 　 10/30　　上期　　　　9.16
<2327> ＮＳＳＯＬ 　　東Ｐ　　 +3.44 　 10/30　　上期　　　　3.81
<9744> メイテックＧ 　東Ｐ　　 +3.37 　 10/30　　上期　　　 12.42
<9507> 四国電 　　　　東Ｐ　　 +3.26 　 10/30　　上期　　　 18.62
<4151> 協和キリン 　　東Ｐ　　 +2.98 　 10/30　　　3Q　　　-33.04

<4503> アステラス 　　東Ｐ　　 +2.73 　 10/30　　上期　　　118.56
<4307> 野村総研 　　　東Ｐ　　 +2.72 　 10/30　　上期　　　 21.43
<8609> 岡三 　　　　　東Ｐ　　 +2.49 　 10/30　　上期　　　 -9.12
<7283> 愛三工 　　　　東Ｐ　　 +2.34 　 10/30　　上期　　　-12.94
<4091> 日本酸素ＨＤ 　東Ｐ　　 +2.30 　 10/30　　上期　　　 15.99

<9506> 東北電 　　　　東Ｐ　　 +2.19 　 10/30　　上期　　　-18.04
<4461> 一工薬 　　　　東Ｐ　　 +2.02 　 10/30　　上期　　　 39.71
<8614> 東洋証券 　　　東Ｐ　　 +2.01 　 10/30　　上期　　　139.13
<7433> 伯東 　　　　　東Ｐ　　 +1.87 　 10/30　　上期　　　-39.22
<9202> ＡＮＡＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.84 　 10/30　　上期　　　-15.30

<2326> デジアーツ 　　東Ｐ　　 +1.78 　 10/30　　上期　　　 -0.58
<8624> いちよし 　　　東Ｐ　　 +1.66 　 10/30　　上期　　　 19.97
<2768> 双日 　　　　　東Ｐ　　 +1.63 　 10/30　　上期　　　 -8.86
<6419> マースＧＨＤ 　東Ｐ　　 +1.49 　 10/30　　上期　　　-36.62
<8706> 極東証券 　　　東Ｐ　　 +1.45 　 10/30　　上期　　　 14.11

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした31日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

