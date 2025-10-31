58歳・江角マキコさん、久々イベントは自宅で実施 オフショット公開
2017年に芸能界引退を発表した江角マキコさん（58）が、25日に行われたオンラインイベント「MADO more meeting」に出演。日常のインナーケアやスキンケア・メンタルを整える習慣など、ティータイムのような温かい雰囲気の中で、自身が実際に取り入れているライフスタイルを公開した。30日、MADOの公式インスタグラムが更新され「とても素敵な江角さん宅から配信させて頂きました。MADOについて、また日常での美容や健康、メンタルの保ち方など、とても為になるお話しを伺いました」と伝えられた。
【写真】ステキな空間！江角マキコさん、久々イベントは自宅から
年を重ねても輝き続ける秘訣は、日々の意識と工夫にある」とし、参加者が事前に寄せた質問に答えながら、江角さんが実践する食事・運動・メンタルの整え方などの方法をMADO・堀裕絵代表との対談形式にて、美容とウェルビーイングの両面から紹介されていった。
江角さんは「芸能活動に戻ることは全く考えていません。女優とは違う形で、これまで応援してくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、全く違うステップに進む準備をしています」とコメント。堀氏も「江角さんのように、自分を丁寧に整えながら前へ進む生き方を応援したい。MADOはその想いと共に歩んでいきます」と呼びかけている。
