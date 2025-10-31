【世界ゴルフ新潮流】

【宮崎紘一氏コラム・現地レポート】型破りな新大会は大好評、男子トーナメントのあり方に一石を投じた

2024年にメジャーで2勝（全米プロ、全英オープン）し、日本にも縁の深いX・シャウフェレ（米国）が優勝して大盛況に終わった、国内で唯一開催される米PGAツアーの「ベイカレントクラシック」。成功の裏には、会場である横浜カントリークラブ（神奈川県横浜市）の素晴らしいメンテナンスを抜きにしては語れない。

大会に使用したコース（西コース16ホール、東コース2ホール）は、かつてはともに2グリーンだった。メインの西Cは16年に近年注目のビル・クーア＆ベン・クレンショー（マスターズ2勝）の設計チームにより1グリーンに大改造された。

自然の地形を損なわない世界的潮流の「モダンクラシック」調のコースは、米ツアーコースと比べても遜色なく、世界から集結した選手たちの高いプレーを引き出してくれた。

現地で取材して印象に残ったのは、選手に好評だったコースコンディションである。近年の異常気象、特に今年は常識を覆すような酷暑で日本中のゴルフ場が大きな被害を受けた。所によっては、フェアウエーやグリーンが焦げたり、はげたりして無残な姿になった。

横浜CCの木庭孝男統括グリーンキーパーに話を聞くと…

そんな中でも横浜CCは、フェアウエーもグリーンも青々とし、美しい景観だけでなく、選手がストレスなく伸び伸びとプレーする姿が目立った。これは一朝一夕にできることではない。横浜CCのコース管理、グリーンキーパー、キャディーを含めた全スタッフ、そしてPGAツアーの専門スタッフなどの、総力をあげての取り組みがその背景にあった。

陣頭指揮に当たった横浜CCの木庭孝男統括グリーンキーパーに話を聞いたところ「本格的な対策は今年の春から始めました」と言って、次のように説明してくれた。

「週1回の薬剤散布、昼夜を問わずのスプリンクラーでの水やり。このさじ加減が難しいのです。ホールによっての風抜けや、日当たり状況によって移動式の送風機で風を送り、木を伐採し、病害の予防に努めました。シルバー人材を登用し、ディボット跡の修復、グリーン回りのコレクションエリアと呼ばれる芝地はすべて手刈りで繊細さを大事にしました。大会近くには、PGAツアーと朝晩2回のミーティングです。とにかく人任せにせず、総力での管理態勢は、正直、国内トーナメントの取り組み方とは大きな違いでした。早朝3〜4時から夜遅くまで稼働。私たちキーパーも3カ月間、1日も休まずに取り組みました。この経験は私たちキーパーの今後や、日本のゴルフ場の管理において大きな財産となるのではないでしょうか」

華やかな米ツアーの裏に隠れた地道な努力と芝への強い愛情を感じた。「ローマは一日にして成らず」だ。

（宮崎紘一／ゴルフジャーナリスト）