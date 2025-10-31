モデルのムン・ガビ（36）が息子との日常を公開し、注目を集めている。

30日、ムン・ガビは自身のインスタグラムに息子と一緒に撮った写真を複数枚投稿した。公開された写真には、ムン・ガビが息子とおそろいの服を着て笑っている姿や、手をつないで一緒に歩く姿などが写っている。

ムン・ガビは昨年11月22日、インスタグラムを通じて息子を出産したことを明らかにしたが、父親については言及しなかった。その2日後、息子の実父が俳優チョン・ウソン（52）だと判明し、世間の関心を集めた。

2人は2022年にある集まりを通じて出会い、ムン・ガビは翌年6月に妊娠を確認し、翌年3月に出産した。チョン・ウソンは親子関係確認の手続きも経たという。ただし、2人は結婚を前提とした交際ではなかったため、結婚はせず、それぞれの立場で親としての役割を果たすことにした。

当時、チョン・ウソンの所属事務所アーティストカンパニーは「ムン・ガビさんがSNSに公開した子どもはチョン・ウソンの実子で間違いない」とし、「子どもの養育については最善の方法を模索しており、父親としての責任を果たす考えだ」と明らかにした。

第45回青龍映画賞授賞式に出席したチョン・ウソンは、映画『ソウルの春』の最多観客賞の受賞スピーチで「私に愛と期待を寄せてくださったすべての方々に、ご心配と失望をおかけしたことを心からお詫びする」と述べ、「すべての叱責は私が受け止める。父親として息子への責任は最後まで果たすつもりだ」と語った。

その後、今年8月、チョン・ウソンが長年交際してきた一般人女性と婚姻届を提出したというニュースが伝えられた。これについて所属事務所は「私的な部分のため、会社として公式な立場をお伝えすることができない点について、ご了承をお願いする」とコメントした。