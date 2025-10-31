川崎憲次郎（元プロ野球選手）

生まれは、大分県随一の水産都市として知られる佐伯市。実家のすぐ横を流れる川ではフナが釣れ、自転車で15分も走れば350以上の魚種がいるといわれる佐伯の海です。しかも、同居していた母方の祖父は遠洋漁業の漁師。釣りをするために生まれてきたような環境で育ちました。

とはいえ、本格的に野球を始めてからは、長く釣りから離れていたんです。津久見高時代に甲子園に出場し、ドラフト1位でヤクルトに入団。投手が指先をケガするわけにはいきませんから、竿を持つ機会もめっきり減ったのです。

幼少期以来、再びどっぷりハマったのは、ここ10年くらい。きっかけは地元の「ケーブルテレビ佐伯」で釣りのレギュラー番組を持たせてもらったことです。それが、今も続く「川崎漁業組合」です。「釣りガール養成講座」とのタイトルでスタートし、番組名を変えて今年で11年目に突入。今ではCSでも放送されるようになり、佐伯の方々だけでなく、全国のファンに楽しんでいただけるようになりました。

おかげさまで、「『川崎漁業組合』に出たい！」という有名人も多く、ローカルのケーブルテレビではなかなか難しいビッグなゲストにも出ていただいています。Qちゃんこと五輪マラソン金メダリストの高橋尚子さんもそのひとり。Qちゃんの回ではブリを狙いに行きましたが、これがもう、文字通りの入れ食い状態。立派なブリを20本も釣ってなお、「面白い！ 面白い！」と、一向に納竿しないのには参りましたが、またひとり「釣りバカ」を増やすことに成功しました（笑）。

月に1回、撮影で佐伯に帰り、さまざまな釣りを楽しんでいますが、好きな釣りをひとつ挙げるとするなら、「落とし込み」です。簡単に説明するなら、まずサビキでイワシやアジ、サバなどの小魚を釣り、針がかりした手応えを感じたら、そのまま大物のいる中層〜底に仕掛けを落としていく釣法です。針にかかったままの小魚をエサにして、より大きな魚を狙う。「わらしべ長者フィッシング」と呼んでいますが、魅力はマダイやブリ、カンパチ、ヒラメ、マトウダイなどなど多種多様な魚種が釣れること。なにが上がってくるかわからないのも面白い。しかも、かかれば大きい。

15キロ超のニベを釣り上げたときは興奮しましたね。2メートルのアカヤガラを釣ったのも落とし込みでした。写真のような、5キロ超の「大鯛」と言っていいマダイだって期待できます。

明かりに寄ってくるスルメや剣先などのイカを一網打尽に

落とし込みと甲乙つけがたいのが、イカ釣りです。夜に出船し、煌々とつけた明かりに寄ってくるスルメや剣先などのイカを一網打尽にする。スッテというエビや小魚を模した疑似餌を使う釣りを好んでやりますが、数年前には友人5人で佐伯の海に出て、2時間で90リットルの大きなクーラーボックス3つを満杯にして帰ってきました。

キャッチ＆イートが信条なので、釣った魚はすべておいしくいただきます。ユーチューブで勉強して、20キロのブリでもカンパチでもさばけるようになりました。自分で言うのもなんですが、ハモの骨切りなんて上手なもんです。最近は釣りに出かけるより先に、どう料理しようかと考えるほど。サクにした身を塩で締め、水分を抜いてうまみを凝縮させ、カルパッチョにしたらおいしいだろうな、なんて。

釣って楽しい、食べておいしい──が釣りの魅力。ここ10年、番組の撮影で釣りに出てボウズだったのはたったの2回です。佐伯の海はそれだけ豊か。釣り人の楽園は佐伯にあります！ （構成=森本啓士／日刊ゲンダイ）

▽川崎憲次郎（かわさき・けんじろう） 1971年1月8日、大分県佐伯市生まれ。津久見高から88年ドラフト1位でヤクルトに入団。高卒1年目の89年に4勝を挙げるなど、エースとして活躍した。98年には最多勝、沢村賞を獲得。中日を経て2004年限りで引退。通算88勝。ロッテで一軍投手コーチを務めた。現在は野球解説者。