【経済ニュースの核心】

恥辱まみれの高市外交… 「ノーベル平和賞推薦」でのトランプ媚びはアベ手法そのもの

高市早苗首相とトランプ米大統領の首脳会談が開かれた。トランプ氏から見れば、扱いやすい女性首相だったか。

日米両政府は造船に関し協力する。船舶建造量で世界トップの中国に対抗する狙いがある。造船は、日米合意に基づく5500億ドルの対米投資に盛り込まれた協力分野のひとつである。

国交省によると、中国は近年、船舶の建造量の世界シェア（占有率）を拡大させている。建造量に反映される受注量は2024年に7割を超えた。日本の受注量は8％にとどまった。

■自民党は1兆円以上の基金創設へ

日本造船工業会の檜垣幸人会長は35年までに建造量を倍増させる目標に向け、3500億円の設備投資を実施する方針を明らかにしている。自民党は造船業支援のため1兆円以上の基金創設を目指す。

欧州連合（EU）は25年7月に、28年末までに米国から7500億ドル相当のエネルギー（LNG、石油、原子力技術など）を購入する貿易協定を発表。この協定は、ロシアのエネルギー輸入を完全に置き換えるための「REPowerEU」計画の一環だ。25年第2四半期には、米国産LNG輸入量が輸入量全体の57.7％（24年47％）を占めた。

EUは10月23日、ロシア産LNGの27年1月からの輸入禁止などを盛り込んだ対ロ制裁で合意。親ロ政権のハンガリーを除く26カ国が成果文書を支持した。ロシア産LNG輸入について、短期契約については6カ月以内に終了し、長期契約は27年1月から禁止する。

米国のLNG購入がEU、日本、韓国などで増加する。米国からとなるとLNG船が不足し、アラスカなどの生産地から欧州、日本、韓国などへ向かう港湾を結ぶパイプライン、貯蔵設備なども必要になろう。

米国は、28年までにEUから6000億ドル、日本から5500億ドル、韓国から3500億ドルの投融資資金を使う。過去の「ニューディール」以上の「トランプディール計画」が発動する。ただ十数年後、施設が全面稼働したころにトランプ米政権はなく、プーチン・ロ大統領も退任となれば世界情勢は変化し、ロシアと欧米が和解するかもしれない。欧州は輸送コストの安価なロシア産LNGを購入できるだろう。

LNG船は日本の得意分野。大豆を輸入するバラ積み船の需要も拡大するだろう。造船、海運業にビジネスチャンスの到来であろう。

LNG船の世界シェアは、運航隻数で見ると商船三井が世界首位、日本郵船、川崎汽船と合わせて日本の海運3社で約3割を占めている。3社は30年度までにLNG船を合計で4割超増やす方針。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）