10月29日、女優の橋本環奈（26）のマネジャーが運営するインスタグラムに投稿された、本人の「大人な写真」がファンの間で話題だ。

写真の橋本は真っ暗な背景を背にグレーのスーツと、いつになくりりしい姿に対して、《大人っぽい、いい感じ！》といった反応がファンから寄せられている。添えられているメッセージは《洋服の青山「美ジ楽スーツ」篇からオフショットです！》というもの。本人が10月2日から出演している同社CMの撮影中であることが分かる一枚だ。週刊誌芸能記者はこう話す。

「橋本さんのマネジャーのインスタは9月までは週1ペースで更新されていましたが、10月に入ってからは今回が初。更新頻度が急速に下がっていた中で出してきたとあって、今回はそれだけ並々ならぬ思いで投稿しているのでしょう。10月14日に今田美桜さんがNHK紅白歌合戦の初司会に選ばれた一方で、2022年から３年連続だった橋本さんは選ばれなかったですからね」

紅白司会4年連続とはならず。そもそもNHKが橋本を候補に入れていたかどうか、定かではないが、10月14日には本人が“落選”したとする論調の記事が相次いだ。これらの記事を分析したスポーツ紙芸能デスクはこう言う。

「おむすび大コケ」「人気逆転」といった、橋本に厳しい論調相次ぐ

「橋本さんが“落選”したとする記事では、今田さんが出演していた朝ドラ『あんぱん』と、橋本さんが出演していた朝ドラ『おむすび』を比較しつつ解説するものがいくつかありました。『おむすび大コケ』『人気逆転』といった、橋本さんに厳しい論調で報じていたんです。さすがに橋本さんサイドも面白くないでしょう。ここらで巻き返しを図ってきたとも考えられます」

今田に差をつけられつつある厳しい状況を打開すべく、新情報の露出頻度を上げてきた。そう見られているわけだが、「洋服の青山」の新CMの情報をインスタに上げることが、なぜ今田への対抗策になるのか？

「今田さんが同じビジネスウエアの『AOKI』のCMに出ているからですよ。10月10日には今田さんが出演する新CMの放送が始まったばかり。ただでさえ『朝ドラ女優』『福岡県出身』『20代後半の主役級』といった要素がカブっているうえに、競合他社のCMまで重なっていれば……張り合って当然ですし、自分の方が人気者で訴求力があるということをアピールしておかないと、今後のCMのオファーにも影響が出る恐れもありますからね」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

まあ、スーツだけに“紳士的”に張り合ってもらいたいものだが……。

