【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】

これ、困ったもんですよねぇ。松本人志さんは「活動自粛」をしていただけなわけで…その松本さんのコスプレをしたからといって、べつに何の問題もないっていうのがまず根本的なところですよね。だから、現場も「問題ないだろう」ということで企画をOKして、収録・編集・放送へと進んだのでしょう。それが放送当日にいきなり「差し替え」になっちゃったわけですもんね。

「なぜそんなことになるのか？」と、一般の視聴者の方々は思うでしょう。しかし、テレビ業界人なら誰しも「ああ、ありがちだな」と思うわけです。こういうことがチョイチョイ起きるから、テレビ局って嫌な会社だとつくづく感じます。

企画段階で、松本人志さんのコスプレをすることは当然わかっていたはずです。なのに「放送当日に差し替え」になるということは、「普段なら番組制作に関していろいろ指示をする立場ではない、もっと上の立場の人」が、どこかで「松本さんのコスプレをするらしい」と聞きつけて急遽ストップしたと考えるのが理論的です。プロデューサーやら、その上のあたりまでは全然放送する気満々だったのに、「鶴の一声」でアウトになったんでしょう。

■フジテレビ騒動に懲りて臆病に？

簡単にご説明すると、やっぱテレビ局って「上に行くほど臆病者になる」っていう構造なわけですよ。みんな若くて現場に配属されたてで、ADやらディレクターになりたての頃は、「なんとか面白いものを作って世間を驚かせてやろう」とか「業界で注目されるような新しいことをやりたい」と思っているわけですが、地位が上がれば上がるほど「ヤバそうなことはできるだけ避けて、無難に乗り越えよう」という臆病者に変わるわけですよね。

特にフジテレビ問題以降、テレビ業界はどこも「あつものに懲りてなますを吹く」という状況になっています。各局でよくわからない降板や差し替え、突然の番組終了が頻発していて、超「あつものに懲りて」る感じですが、特にフジテレビは当事者中の当事者ですからね。

番組がつまんなくなろうが、頑張ってくれている「千鳥」の大悟さんがやる気をなくそうが、何がどうなろうが、とにかく問題を起こすのだけは避けたいわけです。社長以下「ビビリ中のビビリ」モードですよね。いっそ「ビビテレビ」っていう名前に改名してはどうかと思いますけど。その割に「じゃあ本当に反省してんのか？」というと…そうでもない感じが伝わってくるのが、マジ謎です。

（鎮目博道／テレビプロデューサー、コラムニスト、顔ハメ旅人）

