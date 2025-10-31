人気キャプテンの勝利にファンが沸いた。10月30日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合、BEAST Xからは東城りお（連盟）が出場。自身2勝目を掴み、1試合目の下石戟（協会）に続く白星でデイリーダブルを実現した。

当試合は起家から東城、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）の並びで開局。東1局、瀬戸熊が先制リーチで仕掛ける中、東城も追っかけリーチを宣言し、リーチ・ツモ・ピンフ・赤1・裏1の12000点（＋1000点）の加点に成功。東3局でも東城はリーチ・一発・ツモ・ピンフ・ドラ1・裏1の12000点を奪取し、序盤から大きく抜け出した。

その後、南1局に内川に瀬戸熊が8000点を振り込むと、南2局1本場でも内川が4000点（＋300点）のツモアガリを決めるが、序盤に築いた東城のリードを崩すことが出来ずにゲームセット。この日解説を務めたセガサミーフェニックス時代のチームメイトである近藤誠一（協会）は「力強くて頼もしいですね」と東城の成長を称賛していた。

低迷するチームが価値ある同日連勝。インタビューに応じた東城は「元々、前回も中田（花奈）ちゃん、（鈴木）大介さんで2着、2着で良い波が来ていたと思うんです。そこで下石さんが一撃をかまし、良い波で私がバトンを受け取ることができたので、チームメイトにありがとうと言いたいです」と仲間たちに感謝した。

さらに秋田県出身の東城は「最近、お父さんが秋田の名物・だまこ鍋を送ってくれてすごいパワーをもらったなって。だまこ鍋パワーで手もめちゃくちゃ入った」と明かした。そして最後に「この後もチームメイトと力を合わせてたくさん勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします」と呼びかけて、ポーズを決めると視聴者は「はいかわいい」「かわいすぎ」と歓喜の声を上げた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・東城りお（連盟）4万3600点/＋63.6

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）2万8200点/＋8.2

3着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）2万6700点/▲13.3

4着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）1500点/▲38.1

【10月30日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋309.8（30/120）

2位 EX風林火山 ＋276.0（30/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋206.8（30/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋24.8（32/120）

5位 BEAST X ＋12.6（32/120）

6位 TEAM雷電 ＋1.2（30/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲47.2（32/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲81.1（28/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲348.4（30/120）

10位 EARTH JETS ▲354.5（30/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）