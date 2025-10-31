若槻千夏、一緒にディズニーに行った娘からの“まさかの一言”に呆然「入った途端に…」

10月29日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に出演した若槻千夏が、思春期の娘について話した。

今回番組では、“思春期”の子育てについての悩みを出演者らでトーク。この中で、他の出演者が“息子がテーマパークに一緒に行ってくれなくなった”と話した流れで、若槻は、「私もこの間ダマされまして」「（ディズニーランドに）友達と3人で行かない？って言われたんです。私と娘の友達と娘と」と話を切り出した。

続けて、「え！3人で行けるの楽しそう！みんなで行こう！って言って、ディズニーランド入ったら『じゃあ後ほど。夜ね』って言われて。入った途端に解散されたんですよ」「『夜またねー』とか言ってバーって2人で行っちゃって」と、ディズニーランドで1人にさせられたと明かした。

その後、若槻は、「でも普通にその話をママ友にしたら、まだ一緒にそこまで行けてるだけいいよ。もっとやっぱ行かなくなってお金ちょうだいで電車で行くからって、どんどんなってっちゃうから。まだ中に入れてもらえただけよかったよって言われて。これもまだ味わおうと思って」と話していた。