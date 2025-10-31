Æü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ßÆÍÇË¡ÄŽ¢¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥ÉŽ£¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Þ¤¤¤È¤¹¤ëÅê»ñ²È¤¬ÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù3¤Ä
¢£Æü·ÐÊ¿¶Ñ4Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë¡¢³ô¤ÇÌÙ¤«¤Ã¤¿¿Í¤â
2025Ç¯10·î27Æü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¤Ä¤¤¤Ë5Ëü±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤³¤Î³ô²Á¹âÆ¤ÇÌÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¡Ö³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Åê»ñ¤Ï¸·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¾¡¤Æ¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡¢»ê¤ë½ê¤ËÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ³Ø¼Ô¤¬¹âÅù¿ô³Ø¤ò¶î»È¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤À¤«¤éÉ¬¤º¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢´Å¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤è¤¦¤è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´«Í¶¤Ïæ«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤¹¤ëÆ»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¸«¤Ä¤±¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤À¡£
Ï¢ºÜ¤ÎÁ°¡¹²ó¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍßÆÀ¤¬Åê»ñ¤ÎÅ¨¤À¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅ¨¤ÏÅê»ñ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÂè»°¼Ô¤À¡£
¡Ö¤³¤Î³ô¤ÏÀäÂÐ¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡©¡¡¼«Ê¬¤¬¤½¤Î³ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤Þ¤¿¤ÏÈà¤é¤Ï²¿¤òÆÀ¤ë¤«¡©
¢£¡Ö¼Ú¶â¡¦ÀÇ¶â¡¦¼ê¿ôÎÁ¤ÏÅê»ñ¤ÎÅ¨¡×¤È¤Ï¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢¹â³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¡£
´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÂè»°¼Ô¤ÎÍø³²¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ö³°ÉôÎ®½Ð¤ÏÅê»ñ¤ÎÅ¨¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
»Ô¾ì¤Ë¤ÏÅê»ñ¤Ë²ðºß¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£
¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢Íø±×¤ËÀÇ¶â¤ò¤«¤±¤ëÀ¯ÉÜ¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¼è¤ê°ú¤¡½¡½Âç¤¤Ê¼è¤ê°ú¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤òÂß¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¡¢Åê»ñ¤ÎÍø±×¤«¤é½êÆÀÀÇ¡¢½»Ì±ÀÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¡¢¡Ö¤È¤Ó¤¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÅê»ñ»ñ¶â¤Î³°ÉôÎ®½Ð¤ò¶¯À©¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
Åê»ñ¤Ï»Ô¾ì¤È¤Î¼è¤ê°ú¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼è¤ê°ú¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë³°Éô¤Ë»ÈÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¡£
¡Ö¼Ú¶â¡¦ÀÇ¶â¡¦¼ê¿ôÎÁ¤ÏÅê»ñ¤ÎÅ¨¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³°ÉôÎ®¼º¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ú¶â¡¦ÀÇ¶â¡¦¼ê¿ôÎÁ¤Î¼ÂÎã¤òµó¤²¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë³°ÉôÎ®½Ð¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¡Ö³ô¼°¤Î¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¡×¤Ï´í¸±¤Ê¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ë
1¡Ë¼Ú¶â¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¡½¡½¡Ö³ô¼°¤Î¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¡×¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤ËÄ¾·ë
¤Þ¤º¡¢¼Ú¶â¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¼Ú¶â¤È¤Ï¡¢¿Í¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤Î¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ìÊÖºÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¡Ê¡á»ñ¶âÎÏ¡Ë°Ê¾å¤ÎÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Î»ñ¶âÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ëÂ»¼º¤òÌØ(¤³¤¦¤à)¤ë¡£
Åê»ñ¤ËÀäÂÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Ú¶â¤ò¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¡£
ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¬¡¼¥É¤¬´Å¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¼Ú¶â¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¼ÂÎã¤ò¾å¤²¤ë¤È¡Ö³ô¤Î¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¡×¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤Ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼Ú¶â¤ò²Ã¤¨¤Æ³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÅöÁ³Âç¤¤ÊÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë³ô²Á¤¬½çÄ´¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¤¢¤ë»þÅÀ¤ÇÇä¤ê¡¢Íø¥¶¥ä¤ò²Ô¤²¤Ð¤è¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢³ô²Á¤¬°Õ¤ËÈ¿¤·¤Æ²¼Íî¤·¤¿»þ¡¢ÆÃ¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤Î¥È¥é¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËµÞÍî¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÃ´ÊÝ¤ò¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£²¼¤²Éý¤¬Âç¤¤¯¡¢°Ý»ýÎ¨¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤µ¤ì¡¢Â»¼º¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£Ã´ÊÝ¤ò¾å²ó¤ëÂ»¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤È¤Ê¤ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËË¡ÅªºÄÌ³¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Åê»ñ²È¤ÏÇË»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¢£³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊ¬¤«¤ëºÄÌ³Ä¶²á¤Î¥ê¥¹¥¯
¡ÚÎã1¡Û³ô²Á²¼Íî»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÄÉ²ÃÊÝ¾Ú¶â¡ÊÄÉ¾Ú¡Ë¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤È¶¯À©¼¹¹Ô
¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÊÝ¾Ú¶â¤È¤¤¤¦Ã´ÊÝ¡Ê¼«¸Ê»ñ¶â¡Ë¤ò100Ëü±ßº¹¤·Æþ¤ì¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤é200Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¡¢Áí³Û300Ëü±ß¤Î¼è¤ê°ú¤¤ò¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¡ÊºÇÂç¡¢Ã´ÊÝ¤Î3.3ÇÜ¤Þ¤Ç¼è¤ê°ú¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á3ÇÜ¤È¤¹¤ë¡Ë¡£
¡Ö½ã»ñ»º¡áÊÝ¾Ú¶â¡Ê¡Ü¡ËÉ¾²ÁÂ»±×¡×¤¬¡Ö·ú¶ÌÉ¾²Á³Û¡á¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î³ô²Á¡×¤Î20¡ó°Ê²¼¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢30Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÄÉ²Ã»ÙÊ§¤¤¡ÊÄÉ¾Ú¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÁ°Äó¤Ç¡¢³ô²Á¤Î²¼ÍîÎ¨¤ÈÄÉ¾Ú¤ÎÈ¯À¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢³ô²Á¤¬16.7¡ó°Ê¾å²¼Íî¤¹¤ë¤ÈÄÉ¾ÚÈ¯À¸¡¢³ô²Á¤¬33¡ó²¼Íî¤¹¤ë¤È´°Á´Á´Â»¤Ç¼è¤ê°ú¤Ää»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å²¼Íî¤¹¤ë¤ÈºÄÌ³Ä¶²á¤È¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢2011Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢2020Ç¯¥³¥í¥ÊË½Íî»þ¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÇºÄÌ³Ä¶²á¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¢£¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¤ÏÅê»ñ¤ò¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤ë
¡ÚÎã2¡Û¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍø
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢³ô¼°¤ò¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¤ÇÇã¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¶âÍø¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ÚÆþ¶âÍø¤ÏÂçÂÎÇ¯3¡óÁ°¸å¤Ç¤¢¤ë¡£Âè»°¼Ô¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¶âÍø¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Íø±×¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ä¹´ü¤ÇÊÝÍ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¶âÍø¥³¥¹¥È¤¬¤«¤µ¤ß¡¢¼è¤ê°ú¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Íø±×¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Íø±×¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶âÍø¤Ï»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¿®ÍÑÇã¤¤¼è¤ê°ú¤¤ÏÄ¹´ü¼è¤ê°ú¤¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¶âÍø¤¬»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤À¡£
¼Ú¶â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅê»ñ¸úÎ¨¤ò°¤¯¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ë½¤Àµ¤ò¸ú¤«¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Î¤ÇË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡£³ô¼°¤Î¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¤ÏÅê»ñ¤ò¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼Ú¶â¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Åê»ñ¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âFX¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£FX¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤ª¤ª¤à¤Í³ô¼°¤Î¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£»î»»¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¤ÎNISA¤¬50Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÆÀ¤Ë
2¡ËÀÇ¶â¡½¡½Íø±×¤Î2³ä¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯
2ÈÖÌÜ¤ÎÅê»ñ¤ÎÅ¨¤ÏÀÇ¶â¤À¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢Íø±×¤ÎÌó20¡ó¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë³ô¼°¾ùÅÏ±×²ÝÀÇ¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢³ô¼°¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢ºÄ·ô¤Ê¤É¤Ç¤¢¤²¤¿Íø±×¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¡£
500Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤Æ100Ëü±ß¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢Íø±×¤ÎÌó20¡óÁêÅö¤Î20Ëü±ß¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¡£
Åê»ñ¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÙ¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ®½Å¤ÊÍø±×¤«¤é20¡ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿ÞÉ½1¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤ËÄ¹´üÀÑÎ©¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¬Ç¯3¡óÊ£Íø¤Ç²ó¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢NISA¸ýºÂ¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤È²ÝÀÇ¸ýºÂ¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍø±×¤ÎÈæ³Ó¤À¡£
Èó²ÝÀÇ¤ÎNISA¸ýºÂ¤ÇÅê»ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢53Ëü±ß¤âÍø±×¤¬Áý¤¨¤ë¡£ÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢20Ç¯´Ö¤ÇÅê»ñ¸µËÜ¤Î7.5¡óÊ¬¤ÎÍø±×¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤À¡£²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ¤Îº¹¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤ÎNISA¡¢iDeCo¤ËÍ¥ÀèÅª¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Î¾¼Ô¤È¤â¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ÎÄã¤¤Åê»ñ¿®Â÷¤ËÄ¹´üÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤À¡£
¢£NISA¡¢iDeCo¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñ
¤¿¤À¤·¡¢NISA¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ï°ìÈÌ³ô¼°µÚ¤ÓÅê»ñ¿®Â÷¡¢iDeCo¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤äÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
NISA¡¢iDeCo¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤Ø¤ÎÄ¹´üÀÑÎ©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÎÊýË¡¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡ NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¶â¤ÎETF¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¡£¶â¤Ï2002Ç¯1·î¤«¤é2025Ç¯10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥ë·ú¤Æ¤Ç²¿¤È15ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»²¹Íµ»ö¡Û¥È¥é¥ó¥×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¹¿·¡ÖÍ»ö¤Î¶â¡×¤Ëº£¤«¤é¤Ç¤âÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡Ä73ºÐ¸½ÌòFP¤Î²óÅú
¢ iDeCo¤Ï±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ý¶â¤¬Á´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£Åê»ñ¾¦ÉÊ¤ÎÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¿Í¤Ï¡¢¶ä¹ÔÄê´ü¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯ÀÇ¤Î´ÔÉÕ¶â¤ò¤â¤é¤¦¤È¸À¤¦¤ä¤êÊý¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡Ú»²¹Íµ»ö¡Û¿·NISA¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¡ÄÆ±¤¸Åê»ñ·ë²Ì¤Ç¤â¼õ¼èÁí³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡ÈºÇ¶¯¤ÎÀáÀÇ¾¦ÉÊ¡É¤ÎÌ¾Á°
ÀÇ¶âÂÐºö¤Ë¤ÏNISA¤Î¤è¤¦¤ÊÈó²ÝÀÇ¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀáÀÇÂÐºö¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÇÛÅö¶â¤ÏÆüÊÆÎ¾¹ñ¤ÇÆó½Å²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤¿ÀÇ¶â¤ò´ÔÉÕ¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¤¿¤È¤¨¤ÐÇÛÅö¶â¤¬100¥É¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç10¥É¥ë¡Ê10¡ó¡Ë¸»ÀôÄ§¼ý¡¢»Ä¤ê90¥É¥ë¤¬¾Ú·ô¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤Î90¥É¥ë¤ò´Þ¤á¤¿ÇÛÅö½êÆÀ¤È¤·¤Æ²ÝÀÇ¡Ê20.315¡ó¡Ë¡£¼Â¼ÁÅª¤ËÌó28¡ó¤ÎÀÇÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÆó½Å²ÝÀÇ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤¿ÇÛÅö¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö½êÆÀÀÇ¤Î³°¹ñÀ¯ÉÜ¹µ½ü³Û¡×¤ò·×»»¤·¡¢¤½¤Î³Û¤òÆüËÜ¤Î½êÆÀÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤¿ÇÛÅö¶â¤ÎÀÇ¶â10¥É¥ë¤Ï´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¤â¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ô¼°¤òNISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛÅö²ÝÀÇ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÇÛÅö²ÝÀÇ¤À¤±»ÙÊ§¤¨¤Ð¤è¤¤¡£
ÆüËÜ³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯NISAÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÇã¤¨¤Ð¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÍø±×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÛÅö¶â¤Ø¤Î²ÝÀÇ¤âÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀáÀÇ¤Î¹©É×¤â¡¢Åê»ñ¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÇ¶â¤ÏÂç¤¤ÊÈæ½Å¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÀáÀÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åê»ñ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ëÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£·ÑÂ³Åª¤Ë¤«¤«¤ë¿®Â÷Êó½·¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤âÃí°Õ
3¡¥¼ê¿ôÎÁ¡½¡½¾®¤µ¤Êº¹¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¼°¤Ë¹¤¬¤ë
Åê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤¬¤¢¤ë¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¡¢¿®Â÷Êó½·¼ê¿ôÎÁ¡¢°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¡¢³ô¼°¤Î¹ØÆþ¼ê¿ôÎÁÅù¡¹¡¢Åê»ñ¤È¼ê¿ôÎÁ¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£¼ê¿ôÎÁ¤È¤ÏÅê»ñ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÂè»°¼Ô¡¢»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡¢»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢³Æ¼ïÂåÍýÅ¹¡¢¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±²ñ¼ÒÅù¤Ê¤É¤Ë»ÙÊ§¤¦³°ÉôÎ®½Ð¥³¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
Åê»ñ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¤³¤ì¤é¤Î¥³¥¹¥È¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤â¼ê¿ôÎÁ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬Åê»ñ¤ÎÀ®¸ù¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿®Â÷Êó½·¼ê¿ôÎÁ¤Î¤è¤¦¤ËÅê»ñ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ¤ÏÊ£Íø¸ú²Ì¤òºï¤ê¼è¤ë¡£
¿ÞÉ½3¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
100Ëü±ß¤òÇ¯Íø5¡ó¤Ç30Ç¯´Ö¡¢Ê£Íø±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿®Â÷Êó½·¼ê¿ôÎÁ¤¬0.1¡ó¤Î¾ì¹ç¤È1.5¡ó¤Î¾ì¹ç¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
30Ç¯´Ö¤Ç144Ëü±ß¤â¤Îº¹¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤Ã¤¿1.4¡ó¤Îº¹¤¬30Ç¯¤ÇÅê»ñ¸µËÜ¤Î1.4ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ÇÄ¹´üÀÑÎ©¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢¿®Â÷Êó½·¼ê¿ôÎÁ¤Îº¹¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¿®Â÷Êó½·¼ê¿ôÎÁ¤¬ËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄÅê»ñ¸µËÜ¤«¤éºï¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿ÍÑ¸µËÜ¤ò¸º¤é¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ê£Íø±¿ÍÑ¤Î¸ú²Ì¤ò¼å¤á¤ë¤«¤é¤À¡£
ÈÎÇä¼ê¿ôÎÁÅù¡¢1²ó¸Â¤ê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ê£Íø¸ú²Ì¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç1²ó¸Â¤ê¤ÎÂ»¼º¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¿¼¹ï¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£¼Ú¶â¡¦ÀÇ¶â¡¦¼ê¿ôÎÁ¤ò¤¤¤«¤Ë¸º¤é¤¹¤«
¤³¤ì¤éÅê»ñ¤ÎÅ¨¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
1¡¥¼Ú¶â¡ÊÅê»ñ¤ò¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤ë´í¸±¤ÊÊýË¡¡Ë
¿®ÍÑ¼è¤ê°ú¤¡¦FX¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¸¶Â§»È¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¸µËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÂ»¼º¡×¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÈò¤±¤ë¡£¥í¡¼¥ó¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¤
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä¶µ°é¥í¡¼¥ó¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¼Ú¶â¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤Ï¼«»¦¹Ô°Ù¡£ÍøÂ©¤Ï³ÎÄêÂ»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍ¾¾ê»ñ¶â¡×¤Ç¡Ö¸½ÊªÅê»ñ¡×¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ°¤Ç¤â¥¼¥í¤ÇºÑ¤ß¡¢¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£NISA¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¡¢ÀÇ¶â¡¦¼ê¿ôÎÁ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë
2¡¥ÀÇ¶â¡Ê20¡ó¤Î³°ÉôÎ®½Ð¤òËÉ¤°¡Ë
Èó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ÎNISA¡Ê¿·NISA¡¦¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¡Ë¡¢iDeCo¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÀÇ¶â¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡×Í£°ì¤ÎÀµ¹¶Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡£
3¡¥¼ê¿ôÎÁ¡ÊÊ£Íø¸ú²Ì¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¡Ë
¶ËÎÏ¼ê¿ôÎÁ¤Î°Â¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¿®Â÷Êó½·0.1¡ó°Ê²¼¡Ë¤ò´ðËÜ¤Ë¡£¹â¥³¥¹¥È¡Ê1¡ó°Ê¾å¡Ë¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÈò¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¥¼¥í¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡£¤¤¤Þ¤ä¡Ö¹ØÆþ»þ¼ê¿ôÎÁ¥¼¥í¡Ê¥Î¡¼¥í¡¼¥É¡Ë¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£1¡Á3¡ó¤ÎÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤°½ü³°¤¹¤ë¡£
Ä¹´ü¡¦¾¯²ó¿ô¤Î¼è¤ê°ú¤¤Ë¤âÃí°Õ¡£ÇäÇã¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤ä¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤¬¤«¤«¤ë¡£ÉÑÈË¤ËÇäÇã¤»¤º¡¢Ä¹´üÊÝÍ¤Ç¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤Î°Â¤¤¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö¡£
»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤ÏÍ½Â¬¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ú¶â¡¦ÀÇ¶â¡¦¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÅê»ñ²È¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡×ÉôÊ¬¤À¡£
¤³¤ì¤é¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÅê»ñÀ®²Ì¤ÏÂç¤¤¯²þÁ±¤¹¤ë¡£
±º¾å ÅÐ¡Ê¤¦¤é¤«¤ß¡¦¤Î¤Ü¤ë¡Ë
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»°É©½Å¹©¶È¤ËÆþ¼Ò¡¢³¤³°¸þ¤±È¯ÅÅ¥×¥é¥ó¥È¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÃóºß¡¢ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹±Ä¶È½êÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë°Ü¤ê¡¢¼èÄùÌòÅìµþ»ÙÅ¹Ä¹¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¾å°Ì»ñ³ÊCFP¤ò¼èÆÀ¡£2017Ç¯¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥¢¥í¡¼¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀßÎ©¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø70ºÐ¸½ÌòFP¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡60ºÐ¤«¤é¤Î¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤È¡Ö¤ª¶â¡×¤ÎÀµ²ò¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ±º¾å ÅÐ¡Ë