「めっちゃかっこいい」北村一輝、琵琶湖でのイケメンショットに反響「スタイル抜群」「なんの撮影かなー」
俳優の北村一輝さんは10月30日、自身のInstagramを更新。爽やかなイケメンショットを公開しました。
【写真】“かっこよすぎ”な北村一輝
コメントでは「今日もステキです！なんの撮影かなー」「めっちゃかっこいい」「相変わらず白が似合う」「白シャツとグラサンがよくお似合いです」「かっこよすぎです。スタイル抜群。琵琶湖に来てるんですね。会いたかったなぁ」「滋賀にいらっしゃるんですね 海外に見えました！笑」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「白シャツとグラサンがよくお似合いです」北村さんは「快晴。撮影日和。琵琶湖」とつづり、1枚の写真を投稿。湖畔を歩くソロショットです。白いシャツが風になびき、おなかがちらりと見えています。袖をまくった腕は筋肉質で、男性らしい色気を感じます。サングラスもとても似合っていて格好いいです。
「頭からパームツリー！」7月31日には「頭からパームツリー！生えてるやん！そしてヴィンテージTシャツ！これワシやん！」とつづり、ヤシの木が頭から生えているように見えるショットを公開していた北村さん。夏らしい雰囲気がよく似合っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
