秋の訪れを感じさせる、深みのあるグリーンのバッグも！ 最旬アイテムたち

新ブランドの誕生に、人気ブランド同士がコラボレーションしたアイテムもたくさん登場。これから活躍するニットも続々。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

NY発のアクセサリーブランド『アドヴェン』が日本初上陸！

W19×H12×マチ16cm \104,500（アドヴェン/トゥモローランド TEL. 0120-983-511）

コンパクトなスエードバッグは、ショルダーストラップ付きの2WAY仕様。秋の訪れを感じさせる、深みのあるグリーンにうっとり。

色の利かせ方が絶妙！ 寒い季節に着たくなるノルディックセーター

\24,200（ハーレー オブ スコットランド フォー グリーンレーベル リラクシング/ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ有楽町店 TEL. 03-5220-4680）

スコットランドの老舗ニットメーカーの別注。

半透明のパープルとブラウンが可憐。手元を華やかにする大ぶりのリング

各\14,300（シャノン ボンド/ギャルリー・ヴィー 丸の内店 TEL. 03-5224-8677）

ポルトガル発のジュエリーブランドが手がけるリングは、イタリアでハンドメイドされたもの。独特の透け感はガラス製ならではの魅力。

『SUBU』と『bPr BEAMS』のコラボレーションモデルが登場

サンダル\7,920（bPrビームス×スブ/ビームス 銀座 TEL. 03-3567-2223）

足元に視線が集まるレオパード柄！ アッパーにはフェイクヌバックを採用、内側は起毛加工が施されていて、暖かくて優しい履き心地に。