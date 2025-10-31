秋の訪れを感じさせる、深みのあるグリーンのバッグも！ 最旬アイテムたち
新ブランドの誕生に、人気ブランド同士がコラボレーションしたアイテムもたくさん登場。これから活躍するニットも続々。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！
NY発のアクセサリーブランド『アドヴェン』が日本初上陸！
W19×H12×マチ16cm \104,500（アドヴェン/トゥモローランド TEL. 0120-983-511）
コンパクトなスエードバッグは、ショルダーストラップ付きの2WAY仕様。秋の訪れを感じさせる、深みのあるグリーンにうっとり。
色の利かせ方が絶妙！ 寒い季節に着たくなるノルディックセーター
\24,200（ハーレー オブ スコットランド フォー グリーンレーベル リラクシング/ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ有楽町店 TEL. 03-5220-4680）
スコットランドの老舗ニットメーカーの別注。
半透明のパープルとブラウンが可憐。手元を華やかにする大ぶりのリング
各\14,300（シャノン ボンド/ギャルリー・ヴィー 丸の内店 TEL. 03-5224-8677）
ポルトガル発のジュエリーブランドが手がけるリングは、イタリアでハンドメイドされたもの。独特の透け感はガラス製ならではの魅力。
『SUBU』と『bPr BEAMS』のコラボレーションモデルが登場
サンダル\7,920（bPrビームス×スブ/ビームス 銀座 TEL. 03-3567-2223）
足元に視線が集まるレオパード柄！ アッパーにはフェイクヌバックを採用、内側は起毛加工が施されていて、暖かくて優しい履き心地に。
写真・多田 寛 スタイリスト・宇都宮千明 文・重信 綾
anan 2468号（2025年10月22日発売）より