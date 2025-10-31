ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３０日（日本時間３１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦を翌日に控え、本拠地のロサンゼルスから敵地・トロント（カナダ）に移動して公式会見に出席した。

１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うチームだが、試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史的死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制してから２連敗。前日２９日（同３０日）の第５戦では１―６の完敗で２勝３敗と崖っぷちに立たされた。

それでも、昨年はパドレスとの地区シリーズで１勝２敗の土俵際から２連勝で勝ち上がり、球団４年ぶりの世界一につなげた。指揮官は「あの時も、そして他の似たような場面でも感じたのは『全てのプレーに対する緊張感』だと思う。今の私たちは、もう一切の余裕がない状況にいる。だから、あらゆることがより強く意識されるはずだ。そして、その集中力の高まりこそ、明日の夜にしっかり現れると思う。それこそが、こうした敗退をかけた試合から得られる一番の教訓だね」とし、「こういう試合で重要なのは全てマインドセットだと思っている。本当にそうだ。『闘うか逃げるか』というように、どんな言い回しを使ってもいいけど、とにかく全てを出し切るということなんだ」と力説した。

第６戦は第２戦で４安打１失点完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）が先発する。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦でも１失点完投勝ち。ポストシーズンではメジャー２４年ぶりとなる２試合連続完投の快挙を達成するなど絶好調のエースに命運を託す。その後は守護神・佐々木朗希投手（２３）、第４戦に先発した大谷翔平投手（３１）を中２日でリリーフ起用するプランも浮上している。