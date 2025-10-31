ガンプラ「ＭＧ 1/100 ガンダムアストレア＋プロトＧＮツインブロードブレイド」、「ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０」などを再販
BANDAI SPIRITSはガンプラ各種を再販。各商品の発売日や価格は以下の通り。
「ＭＧ 1/100 ガンダムアストレア＋プロトＧＮツインブロードブレイド」
11月発送予定
価格：7,150円
本商品のモチーフは公式外伝『機動戦士ガンダム００ P』のガンダムアストレア。デザイナー海老川兼武氏監修のもと、新規造形の「プロトGNツインブロードブレイド」を装備してＭＧシリーズに登場。
「ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０」
11月発送予定
価格：4,840円
サナリィ（S・N・R・I）による「フォーミュラ計画」にて開発された試作型ＭＳ ガンダムＦ９０をプラモデル化。２６種類に及ぶミッションパックを装備可能。
「ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０用 ミッションパック Ｃタイプ&Ｔタイプ」
11月発送予定
価格：2,840円
“COLDNESS”の名を冠する、スキーユニットとヒーターユニット、防寒用マントを装備した寒冷地仕様のパックを新規造形で再現した、寒冷地仕様のC（コールドネス）タイプ。“TRACER”の名を冠する、大型シールド、長距離用推進器を装備した追撃戦仕様のパックを新規造形で再現した追撃戦仕様のT（トレーサー）タイプ。
「ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０」
11月発送予定
価格：2,640円
サナリィ（S・N・R・I）による「フォーミュラ計画」にて開発された試作型ＭＳ ガンダムＦ９０をプラモデル化。２６種類に及ぶミッションパックを装備可能。
