ÀäÂÐ¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖÉÔÆ°»º±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¡Ä´í¸±¤Ê¡É¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¡É¤Ë¥À¥Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤ËÂ¿¤¤
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡© ¤â¤·¥é¥Ã¥¡¼¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¸ý¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö±Ä¶È¥Þ¥ó¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ïº£¤â¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢YouTube¤Ç¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç½»Âð¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊ¿¾¾·úÃÛ¤ÎÊ¿¾¾ÌÀÅ¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡½»Âð±Ä¶È¥Þ¥ó¤ËñÙ¤µ¤ì¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¡Ä
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÙÔÂ¤¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¡£²È¤ò·ú¤Æ¤ë»þ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²È¤ÎÍ½»»¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄó°Æ¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ï´ÊÃ±¤ËÙÔÂ¤¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Çä¤ê¤¿¤¤²È¤Î²Á³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆñ¤·¤¤ÊÖºÑ·×²è¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Û£Ëæ¤Ê¸«ÀÑ¤â¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¸íËâ²½¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¸«ÀÑ¤â¤ê¤«¤é1000Ëü±ßÃÍ°ú¤¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤ÃÍ°ú¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤Ç¤â¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÏÊÌÎÁ¶â¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃÍ°ú¤¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ÊÌÎÁ¶â¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼ê¸ý¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤òºÇÂç¤Î¶¯¤µ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤ëÄ¾Á°¤Ë¼å±¿Å¾¤ËÀÚ¤ê´¹¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÀÇ½¤ÎÄã¤¤²È¤Ç¤â¡¢¡Ø¼å±¿Å¾¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±²÷Å¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼å±¿Å¾¤Ç¤âËÜÅö¤Ë²÷Å¬¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¸«³Ø¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤â¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÄó°Æ¤ÇÍ½»»¤¬¿ôÉ´ËüÃ±°Ì¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃÇÇ®ÀÇ½¤Ê¤É¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸÷Ç®Èñ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¤ÆµÕ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡¤¤¤¤±Ä¶È¥Þ¥ó¤ò¸«È´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¹½¤¨¤ÇÎ×¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢½»Âð¶È³¦¤ÏñÙ¤·¤Î¼ê¸ý¤¬ÄÌÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¤¹¤Ù¤ÆñÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¤¤¤¦ÄÌ¤ê¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡µ»½ÑÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢£¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Î3¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö·ÀÌó¤òµÞ¤¬¤»¤ë¿Í¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Øº£·î·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¿ôÉ´Ëü±ßÃÍ°ú¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤·¡¢»×¹ÍÇ½ÎÏ¤òÆß¤é¤»¤ÆÂ®¤¯·ÀÌó¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¹©Ì³Å¹¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢3000Ëü±ß¤Î²È¤Ç90Ëü±ß¤«¤é150Ëü±ß¤¬Áê¾ì¡£¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÃÍ°ú¤¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÃÍ°ú¤¸å¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÍ°ú¤³Û¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â²È¤ÎÀÇ½¤ÈÈÎÇä²Á³Ê¤¬¤¤Á¤ó¤È¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤Á¤ó¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤È¸«Èæ¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡±Ä¶È¥Þ¥ó¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤éÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥ï¡¼¥É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡© ¤â¤·¥é¥Ã¥¡¼¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¸ý¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö±Ä¶È¥Þ¥ó¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ïº£¤â¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢YouTube¤Ç¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç½»Âð¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊ¿¾¾·úÃÛ¤ÎÊ¿¾¾ÌÀÅ¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡½»Âð±Ä¶È¥Þ¥ó¤ËñÙ¤µ¤ì¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¡Ä
¡¡¤µ¤é¤Ë°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Û£Ëæ¤Ê¸«ÀÑ¤â¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¸íËâ²½¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¸«ÀÑ¤â¤ê¤«¤é1000Ëü±ßÃÍ°ú¤¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤ÃÍ°ú¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤Ç¤â¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÏÊÌÎÁ¶â¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃÍ°ú¤¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ÊÌÎÁ¶â¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼ê¸ý¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤òºÇÂç¤Î¶¯¤µ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤ëÄ¾Á°¤Ë¼å±¿Å¾¤ËÀÚ¤ê´¹¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÀÇ½¤ÎÄã¤¤²È¤Ç¤â¡¢¡Ø¼å±¿Å¾¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±²÷Å¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼å±¿Å¾¤Ç¤âËÜÅö¤Ë²÷Å¬¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¸«³Ø¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤â¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÄó°Æ¤ÇÍ½»»¤¬¿ôÉ´ËüÃ±°Ì¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃÇÇ®ÀÇ½¤Ê¤É¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸÷Ç®Èñ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¤ÆµÕ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡¤¤¤¤±Ä¶È¥Þ¥ó¤ò¸«È´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¹½¤¨¤ÇÎ×¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢½»Âð¶È³¦¤ÏñÙ¤·¤Î¼ê¸ý¤¬ÄÌÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¤¹¤Ù¤ÆñÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¤¤¤¦ÄÌ¤ê¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡µ»½ÑÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢£¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Î3¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö·ÀÌó¤òµÞ¤¬¤»¤ë¿Í¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Øº£·î·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¿ôÉ´Ëü±ßÃÍ°ú¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤·¡¢»×¹ÍÇ½ÎÏ¤òÆß¤é¤»¤ÆÂ®¤¯·ÀÌó¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¹©Ì³Å¹¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢3000Ëü±ß¤Î²È¤Ç90Ëü±ß¤«¤é150Ëü±ß¤¬Áê¾ì¡£¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÃÍ°ú¤¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÃÍ°ú¤¸å¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÍ°ú¤³Û¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â²È¤ÎÀÇ½¤ÈÈÎÇä²Á³Ê¤¬¤¤Á¤ó¤È¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤Á¤ó¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤È¸«Èæ¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡±Ä¶È¥Þ¥ó¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤éÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥ï¡¼¥É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£