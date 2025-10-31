米プロバスケットボールNBAは、30日（日本時間31日）の理事会で八村塁が所属するレイカーズの経営権を、大谷翔平らが在籍するMLBドジャースのオーナーを務めるマーク・ウォルター氏に売却されることを承認した。

レイカーズの過半数の株式を所有しているバス家。ジェリー・バス氏が1979年にチームを購入。今回の理事会でマーク・ウォルターがレイカーズの筆頭株主になることが全会一致で承認された。長年筆頭株主だったバス家も少数株主として残り、日々のチーム運営は、最低5年間の間は引き続きジーニー・バスが担当することになっている。

NBAのアダム・シルバーコミッショナーは「マークがレイカーズの過半数のオーナーとしての役割を引き受けるにあたって、彼がチームの献身的なスチュワードであり、ビジネスとスポーツでの多くの成功したベンチャーを考えると、私たちのリーグへの素晴らしい追加になることは間違いありません」とコメントを発表。

そして「また、ジーニー・バスとバス家の46年間の変革的なリーダーシップと奉仕に感謝し、祝福したいと思います。この歴史的な取引は、バス家の過半数の利益をレイカーズに移しますが、ジーニーがチームの運営であり、私たちのリーグの活発で熱心なメンバーであり続けることに興奮しています」と感謝した。

米スポーツ局「ESPN」によると。売却額はプロスポーツ史上最高となる100億ドル（約1兆5400億円）だという。