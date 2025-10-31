10周年を記念して新色登場♡グラモアブラが叶える理想のバストメイク

誕生から10年、女性の美しさを支え続けてきた「グラモアブラ」が、ついに10周年を迎えました。産後の体型変化に悩んだ女性デザイナーの想いから誕生し、多くの女性に支持されてきた“育乳ブラ”の代表格。その節目を祝して登場する新色は、華やかで上品な「マーメイド」。さらに10月下旬には「シアーブラウン」と「シアーグレー」も仲間入り。自分らしく輝く毎日をサポートしてくれます♡

グラモア が叶える“自胸できれい”なバスト

年齢やライフステージに左右されず、自分の胸だけで理想のバストラインを叶える「グラモアブラ」。

脇高設計でお肉を逃さず、ふっくらとした谷間を一日中キープします。ノンストレスな着け心地ながら、バストを美しく寄せ上げてくれる設計が人気の秘密。

自社調査では満足度96.4％を誇り、楽天市場では総合リアルタイムランキング第1位を獲得するなど、多くの女性の支持を集めています。

ブラ 10周年を祝う限定カラー“マーメイド”誕生

10周年を記念する第一弾の新色「マーメイド」は、2月に行われた“カラー総選挙”で第1位に輝いた人気カラー。

ブルベ肌に映えるラメ糸がきらめくストレッチレースが、胸元を華やかに彩ります。さらに、10月下旬には第二弾として「シアーブラウン」と「シアーグレー」が登場予定。

気分やファッションに合わせて選べる豊富なカラーバリエーションも魅力です♪

ショーツとのセットアップで気分もアップ♡

「グラモアブラ」は、好みのショーツと自由に組み合わせて楽しめるのも嬉しいポイント。

スタンダード、デザイン、タンガ、レーシーヒップハングなど、デザイン豊富なショーツが揃い、全18色＋記念カラーの「マーメイド」で展開。

なめらかフィットショーツは定番のブラックを含む3色展開。お気に入りのセットで、毎日のインナータイムがもっと楽しくなります。

＜ラインナップ＞

グラモアブラ：価格 5,280円／サイズ A70～75、B65～75、C～G65～80

スタンダードショーツ：価格 1,980円／サイズ M、L、LL

デザインショーツ：価格 1,980円／サイズ M、L、LL

レーシーヒップハングショーツ：価格 1,980円／サイズ M、L、LL

タンガ：価格 1,980円／サイズ M、L

サニタリーショーツ：価格 1,980円／サイズ M、L、LL

総レースショーツ：価格 1,980円／サイズ M、L、LL

なめらかフィットショーツ：価格 1,980円／サイズ M、L、LL

カラー展開：18色＋記念カラー「マーメイド」（スタンダード、デザイン、タンガのみ）

第1弾：2025年10月3日予約開始／10月15日発送予定

第2弾：2025年10月30日発売予定

10年の想いを胸に、これからの“美しさ”へ

「グラモアブラ」は、女性一人ひとりの“自分らしい美しさ”を応援し続ける存在。10周年を迎えてもその想いは変わらず、毎日の心と体に寄り添います。

お気に入りのカラーとともに、新しい自分を発見してみてください。未来へ向けた一歩を、グラモアとともに♡