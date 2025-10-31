将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が10月31日、京都市の「総本山 仁和寺」で第3局の対局を開始した。シリーズ成績は藤井竜王の開幕2連勝で推移。本局の先手番は藤井竜王。

王座戦の閉幕からわずか中2日。藤井竜王は早くも再始動し、次なる防衛戦に臨む。2年連続で挑戦者となった佐々木八段を挑戦者に迎えた今期の七番勝負では、藤井竜王が開幕2連勝。5連覇で獲得となる「永世竜王」の資格獲得に向けて、順調に前進している。

今月3・4日に東京都渋谷区で行われた開幕局は、後手の佐々木八段が角換わりを避けて横歩取りの力勝負を志向。藤井竜王は積極策で佐々木八段の用意の作戦を打ち破ると、ペースを掌握。自然な指し手を重ねつつもじりじりと包囲網を絞り、鮮やかに先勝を飾った。

さらに、16・17日に福井県あわら市で行われた第2局では、角換わりの出だしから佐々木八段にわずかに誤算があったか、藤井竜王が快勝。投了は2日目の午後2時13分と異例のスピード決着で、藤井竜王は持ち時間の半分を超える4時間9分を残しての勝利だった。

注目のシリーズ第3戦の舞台は、世界遺産・仁和寺。竜王戦では7年連続7回目の開催となる。注目の一番を制し、藤井竜王が5連覇に“王手”をかけるのか。一方、今期こそ竜王奪取に燃える佐々木八段も本局にかける気持ちは強い。京都対局で反撃の初勝利を飾ることはできるのか。両者が繰り広げる激戦の模様から目が離せない。

持ち時間は各8時間の2日制、本局の先手は藤井竜王。

