英アンドルー王子/Jordan Pettitt/Pool/Getty Images

ロンドン（ＣＮＮ）英王室は３０日、チャールズ国王が弟のアンドルー王子の「王子」の称号を剥奪（はくだつ）し、邸宅から退去させる手続きを始めたと発表した。

アンドルー王子は性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告との関係をめぐって批判されてきた。また、エプスタイン元被告の性的人身売買ネットワークの被害者として知られる故バージニア・ジュフリーさんの回想録がこのほど出版され、アンドルー王子に再び疑惑の目が向けられていた。

ジュフリーさんは１０代のときにアンドルー王子に性的虐待を受けたと回想録に記している。アンドルー王子は容疑を一切否定している。

英王室の声明によると、アンドルー王子は今後「アンドルー・マウントバッテン・ウィンザー」となる。また、居住しているウィンザーのロイヤル・ロッジの賃貸契約を放棄し、私的な住まいに引っ越す。声明には、アンドルー王子が容疑を否定しているにもかかわらず、これらの厳しい処分は必要だと判断されたともある。

アンドルー王子はノーフォーク州サンドリンガムにあるチャールズ国王の別邸に引っ越すとＣＮＮはみている。

アンドルー王子は今月、ヨーク公を含む王室の称号を返上することを決めたが、厳しい見方は収まっていない。むしろ、ジュフリーさんとの訴訟で２０２２年に支払った数百万ドルともいわれる和解金の出所や、１９年に公務から退いた後の生活費に新たに疑問の目が向けられている。

また、ロイヤル・ロッジの賃貸契約では０３年に１００万ドル（約１億５０００万円）支払った後、「求められた場合」に限ってごくわずかな家賃しか毎年払っていなかったことが先週明るみになり、国民の怒りを買っている。