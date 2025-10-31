材料2つで作れる！コロコロかわいい「かぼちゃドーナツ」

コロコロかわいい「かぼちゃドーナツ」

コロコロしたひとくちサイズがかわいい「かぼちゃドーナツ」をご紹介します。用意する材料は2つだけ。お家にあるものですぐに作れますよ。

かぼちゃとホットケーキミックスだけで作れる！

かぼちゃを加熱して混ぜる

かぼちゃを加熱して潰し、ホットケーキミックスとともに混ぜます。





丸く形を整える

生地を一度ひとまとめにしてから、ピンポン玉サイズより少し小さめの大きさに丸く形を整えます。





油で揚げる

170度の油でカラリと揚げます。揚げてから、お好みで砂糖を全体にまぶしたらできあがり！





家族に好評！とつくれぽ100件越え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「美味でした。子供より旦那に好評！」「簡単でモチモチですごくおいしかったです。かぼちゃもちのドーナツバージョンって感じでした」「おいしくて家族のつまみ食いが止まらない！ かぼちゃ消費に助かりました」など、嬉しい声がたくさん届いています。





ホットケーキミックスとかぼちゃだけでドーナツが作れるとは驚きですね！ 小さくてかわいい一口サイズなので、子どもも喜んでくれそうです。ハロウィンシーズンにもぴったり。ぜひ、材料2つで作れるかぼちゃドーナツを作ってみてください。