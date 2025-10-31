人生を変えたい24歳男性が、男を磨くためのリアリティショーに出演。「人間として弱い」という自身の甘さを明かすとともに、切実な願望を語った。

【映像】オーディションで衝撃の穴掘り コーチも即「合格」

10月30日、「人生どん底」の男たちが10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #1』（ABEMA）が放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージ。初回は、書類選考と“穴掘りオーディション”、追加のリモート面談を経て決定した5人のメンバーが明らかになった。

24歳建設業のDAIは、なんと115kgの体型の持ち主。「なんせ自分の体に対して甘い」と語るように、ニート時代はSNSやジャンクフードに明け暮れる状態だった。そんな中でジョージの動画に出会い、生活改善を決意したが、「継続力がなくて、自分に甘いんですよ。ダイエットも1カ月頑張ってまた1カ月サボる、みたいな」。男磨きハウスに出演することで、痩せて内面も変わっていくことを期待している。

どうしても痩せたい理由は、彼女が欲しいからだ。「人間として弱いなって。未経験イジられたら泣きそうになりますもん」と切実な思いを明かした。（ABEMA『男磨きハウス』より）