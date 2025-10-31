【不二家】プレミアムブランド「西洋菓子舗 不二家」が大船にオープンするよ〜。

不二家は、2025年10月31日に、FOOD & TIME ISETAN OFUNA内に「西洋菓子舗 不二家 FOOD & TIME ISETAN OFUNA店」をオープンします。

OFUNA店限定のスイーツやオープン記念福袋も

店舗限定スイーツ「洋菓子屋さんの苺大福」や人気の定番商品をはじめ、オープン記念企画として、オープン記念福袋やプレゼントキャンペーンも実施します。

西洋菓子舗 不二家 FOOD & TIME ISETAN OFUNA店は、10月31日10時にオープン。営業時間は、10時から21時まででFOOD & TIME ISETAN OFUNAに準じます。

場所は、神奈川県横浜市栄区笠間２丁目２番1号 GRAND SHIP 1階・2階 FOOD & TIME ISETAN OFUNA 1階になります。

・OFUNA店限定「洋菓子屋さんの苺大福」

スポンジとミルキークリーム、苺を求肥で包んだ贅沢な大福。ショートケーキのような味わいを楽しむことができます。

10月31日発売で、価格は540円。

数に限りがあるため、品切れになる場合があります。

西洋菓子舗 不二家の各店舗で人気の定番商品も豊富に取り揃えており、おみやげにもぴったりなラインアップです。

画像左から紹介します。

・ペコちゃん人形焼

つぶあんとカスタードの2種類があります。

単品の価格は各250円。

詰め合わせBOXもあり、6個入は1500円で、12個入は3000円になり、自由に詰め合わせ可能です。

・プレミアムミルキーバターサンド

プレーン、カリフォルニア産レーズン、福岡県産あまおう苺、季節限定【京都府産宇治抹茶】と多彩なフレーバーがあります。

単品の価格はそれぞれ270円。

詰め合わせBOXもあり、5個入は1500円で、10個入は3000円になり、自由に詰め合わせ可能です。

・プレミアム生ミルキー＜8粒入＞

プレーンとあまおう苺の2種類があります。

価格は648円。

・復刻 手提げミルキー＜ミルキー19粒入＞

価格は700円。

・ミルキー缶（レトロペコポコデザイン）＜ミルキー9粒入＞

価格は770円。

・復刻 ノースキャロライナ

第2、第3、第4木曜日に発売。

価格は540円。

さらに、オープン記念企画を紹介します。

・オープン記念福袋「PEKO 75th Happy Bag in OFUNA」

レトロなペコちゃん人形やお菓子をセットにした福袋を、数量限定で販売します。

・ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×レッド）＜高さ約95mm＞

・（非売品）オリジナルクリアボトル（スマイルマーク）

・（非売品）milkyコースター

・デリシャスパイ（8包入）

・復刻 ノースキャロライナ

・ミルキー缶（レトロペコポコデザイン）

価格は3300円。

・プレゼントキャンペーン「〔非売品〕オリジナルエコバッグ（不二家のミルキー）」

サイズは、約縦290×横300×マチ120mm。

3000円以上の購入でもらえます。

数量限定販売のため、なくなり次第終了。

商品の内容・デザインは変更になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部