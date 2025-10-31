

多くの人で賑わうガンジス川。彼ら彼女らの今後が経済成長のカギを握る

【グラフでわかる】中国・インドの生産年齢人口の推移

世界一の人口を抱える国、インド。IMFによれば、2026年には日本のGDPを抜き世界第4位の経済大国となる見通しだ。インド株の投資信託も注目されるなか、果たして本当に経済成長は続くのだろうか？2025年10月に刊行された、世界の“これから”が対話形式でわかる最強の入門書『海外経験ゼロの私に、世界と経済をイチから教えてください！』より、一部を改変・抜粋してお届けする。

人口増＝経済成長とは限らない？

陽菜 人口といえば、たしか、中国が多かったですよね。

先生 長らく、人口世界一の国は中国でしたが、2023年にインドが抜きました。現在のインドの人口は14億人を上回ります。

先生 インドが人口世界一になったというニュースを受けて、証券会社の「インド株投資」の広告が増えました。

企業でも、インドでの工場建設などを検討するところが増えているようです。

たしかに人口の多さは、国土が広いとか、地形が有利という要因と同じく、国の発展にとって好ましいものです。ただし、そう簡単にはいきません。

陽菜 えっ、どういうことですか？

先生 インド株を買う前に、ひと呼吸置いて、「人口」と「経済成長」の関係を見ていきましょう。

先生 人口増が経済成長を促すのは、主に働く年齢の人口（生産年齢人口）が増えるからです。この生産年齢人口が増え、経済成長にプラスに働く時期のことを「人口ボーナス」期と呼びます。

陽菜 この人口ボーナス期は、いつやってくるのでしょうか？

先生 時期も、期間の長さも、国によって異なりますが、ある国が中期的に大きく成長する、または成長が減速する場合はたいてい、この人口ボーナス期が関係しています。

「人口ボーナス」が後押しした中国の急成長

陽菜 なるほど。こうしたことが、わかりやすい国はありますか？

先生 人口ボーナス期の定義や算出方法はいくつかありますが、厳密な定義では、中国の人口ボーナス期は1993年から2010年までの18年間でした。この間中国は、ときには10％を超える高成長を達成しました。

陽菜 たしかに高成長期と人口ボーナス期が一致しているわけですね。でも中国の人口ボーナス期って、かなり前に終わっているのですね。人口は今でも増え続けているものだと思っていました。

先生 中国の総人口は、2021年をピークに減少に転じています。生産年齢人口は、それよりも早く、2016年から減りはじめています。

陽菜 意外と前から人口が減っているんですね。そんなイメージはまったくありませんでした。

先生 中国は、人口ボーナス期を非常にうまく活かして、10％を超えるような高成長を達成しました。ですが最近の中国は、5％の成長がやっとです。これは人口ボーナス期が終わったことが大きく影響しています。

陽菜 生産年齢人口が減少に転じたためですね。

先生 はい。また、人口ボーナス期には、増える労働力を活かすために、かなりの投資が行われました。すなわち、資本が大きく増加したわけです。

人口ボーナス期が終了すると、こうした資本の増加率も徐々に緩やかになって、成長率低下につながっていきます。

陽菜 ということは中国の成長率は、これからも落ちていくのでしょうか？

先生 少なくとも、中国の生産年齢人口の減少は今後も続くので、労働力の増加が経済成長を主導する、ということは期待できません。

先生 ではここから、注目のインドを人口という切り口で見ていきましょう。インドはまさに今、人口ボーナス期のまっただ中です。2017年に始まり、2030年代半ばまで続くと予測されています。

陽菜 ではインドは、かつての中国のように、これから高成長ということですね。やっぱりインド株を買ってみます！

先生 たしかに人口ボーナス期にあるので、今後の高成長はじゅうぶん期待できます。

インド経済の「意外な盲点」

先生 ただ、その実現には条件があります。生産年齢人口が着実に労働力になることです。

陽菜 そっか！ 生産年齢人口が増えても、仕事に就く人が増えなければ、経済成長にはつながらないんですね。

先生 そのとおりです。中国では、人口ボーナス期に国内の投資が増え、雇用も急速に拡大しました。政府が主導して、人口ボーナスを活かす基盤をつくったわけです。これがうまくいって、急速に成長できました。

陽菜 インドは中国のようにいかない可能性があるのでしょうか？

先生 インドは、生産年齢人口が毎年1000万人以上増えています。働けない人、働こうとしない人などを差し引いても、少なくとも、毎年500万人以上の人たちが新たに職を求めることになります。

この500万人以上の人たちが職に就ければ、経済成長に大きく貢献するでしょう。しかし職に就けなければ、どうでしょうか。失業者が増えて、経済成長どころか、社会不安にもつながりかねません。

陽菜 生産年齢人口が増えればよい、というわけではないんですね。

先生 人口ボーナスを活かすには、雇用の受け皿が必要で、そのためには産業の育成が重要ということです。

先生 さらに欲を言えば、単純労働ではなく、できる限り「高い付加価値」を生み出す産業が発展し、多くの労働者を吸収することが望ましいです。

カギを握るのは「製造業」

陽菜 具体的にどんな産業がよいのでしょうか？

先生 一言で言えば「製造業」です。製造業は、工場などの設備を活用しているので、一人が生み出すことのできる付加価値が比較的高くなります。

一方でサービス業は、多くの労働者を雇いますが、人の力に依存するところが大きいので、金融などの一部の業種を除き、付加価値は低くなりがちです。

現在のインドの一人当たりGDPは、2700ドル（40万5000円）程度です。この発展段階にある国では、高い付加価値を生み出すことができる製造業の発展が、今後の高成長のカギになります。また、そのための投資、すなわち資本の増加自体が経済成長を強く促します。

陽菜 インドでは、製造業が発展しているのでしょうか？

先生 その点はやや心配です。例えば、中国の「GDPに占める製造業の割合（世界銀行）」は、今でも25％くらいありますが、インドの製造業は13％程度で伸び悩んでいます。

これから、どれだけ製造業を増やし、豊富な労働力を効果的に経済成長に活かしていけるかが大きな課題です。

インド政府の産業政策、言い換えれば、政治力が大いに試されますので、その点にも注目してください。

（武居 秀典 ： 国際情勢アナリスト）