週末のドライブやキャンプ、計画は完璧に練ったつもりなのに、肝心の天気だけは気まぐれ。晴れならサングラス、曇ったらクリアレンズ…サングラスを何本も持ち替えるのって、ちょっとモヤモヤしますよね。

もし、状況に応じてレンズの濃度が変化し、快適な視界をサポートしてくれたら？ そんな理想を形にした「Sorgeサングラス」が、メガネの聖地・鯖江から届きました。

さまざまな天候に対応する、頼れる1本

「Sorgeサングラス」の大きな魅力、それは「1本で3役をこなすレンズ」にあります。

メーカーの情報によると、紫外線を99％以上カットする基本性能はもちろん、路面や水面のギラつきを抑える偏光機能（※イエローレンズのみ偏光度15%）。そして、紫外線量に応じてレンズ濃度が自動で変わる調光機能。これらすべてが、1枚のレンズに凝縮されています。

この「光の翻訳者」を味方につければ、晴天のアウトドアから、少し薄暗いカフェの店内へ。そんなふうにシーンが切り替わっても、サングラスをかけ替える必要はもうありません。

かける人を選ばない定番デザイン

高性能なギアにありがちな、スポーティーすぎる見た目じゃないのも嬉しい。知的、かつ柔らかな印象のウェリントンフレームが選ばれた理由は、「どんな顔立ちにも無理なく馴染む」という普遍性にあります。

白シャツのように、ラフにもドレッシーにも化ける。「合わせる」のではなく「溶け込む」デザインが、個性を引き立てる名脇役に徹してくれそうです。

さらに、日本人の骨格データに基づいて設計されたアジアンフィットを採用。ノーズパッドの高さやフレームのカーブを最適化し、「ずれやすい」「まつ毛が当たる」といったお悩みに配慮した設計です。

21gが叶える軽やかなかけ心地

「Sorgeサングラス」を手に取った瞬間、その軽さに少し驚くかもしれません。

わずか21gという重量は、一般的な単3電池とほぼ同じ。かけているのを忘れてしまうような軽さを実現しました。

長時間のドライブや、1日中楽しむアウトドア・アクティビティでも、耳や鼻にかかる重さを抑えた設計が、目の前の楽しみへの集中を邪魔しません。

しかも、従来モデル比で強度を高めているのも、「Sorgeサングラス」が頼もしい相棒にふさわしい理由の1つです。

職人技と地球への想い

このサングラスが生まれたのは、日本におけるアイウェア産業の中心地、福井県鯖江市。熟練の職人たちが1本1本手作業で作り出す品質は、まさに信頼の証です。

「Sorgeサングラス」の物語はそれだけでは終わりません。フレームの素材には、廃棄されたペットボトルから生まれたリサイクル材を採用。さらに、売上の一部は環境保護活動へ還元されるなど、環境への配慮がモノづくりの根底に息づいていて、「Sorgeサングラス」を選ぶことは未来への小さな意思表示でもあります。

サングラスを用途ごとに買い足す発想、そろそろ終わりにしませんか？

天候を問わない機能性、シーンを選ばないデザイン、1日中快適な軽さ、そして信頼の鯖江クオリティ。「Sorgeサングラス」を相棒に据えれば、景色をクリアに楽しめて、思い出もより印象深く残りそうです。

お得に手に入れられる期間もあとわずか。気になる方は、お早めにプロダクトの詳細をチェックしてみてください。

