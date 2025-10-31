令和の時代に本気のAFフィルムカメラ。撮りたい心刺激しまくるLomo MC-A
アナログ×デジタルの融合でもあるなあ。
プラスチックのビンテージ風カメラってなんだか物足りないと感じていた皆さま、皆々さま。古き良き、新しきも良きを融合させたフィルムカメラがありますよ。
開発したのはLomography（ロモグラフィー）。モデル名は「Lomo MC-A」です。
金属素材をふんだんに使ったボディをご覧ください。70〜80年代から時空を飛び越えてきたと感じるフロントデザインに。
現代的なディスプレイを備えたトップビュー。
フィルムの巻き上げは伝統的なレバー操作ですが。
フォーカスはAFでピタリと合います。
フィルムの価格も現像代も高くなってしまった近年だからこそ、想定とは違うピンボケ写真が残っちゃうのは辛いけど、こいつなら大丈夫。さらにカチカチっと感触を楽しめる手動巻き上げという、フィルムカメラの醍醐味を残したことで撮る・巻く・撮るのループをテンポ良くこなせます。
多重露光やストロボにカラーフィルターを入れるなど、ロモグラフィーらしい遊びができるのも良いところ。
そして腕とセンスの見せどころ。
電源はバッテリーでUSB Type-C充電が可能。フィルムのISOは自動読み取りなど、便利な機能も載せてきました。
ここぞというシャッターチャンスで失敗したくないフィルム大好きカメラマンの相棒になってくれそうなLomo MC-Aは、シルバー/黒のツートーンと黒ボディの2色がラインナップ。お値段は6万9880円です。
Source: Lomography