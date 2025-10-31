»ÔÀî¼ÓÜ¿¤Î²Æ¤Îµ²±¡¡º£¤ÏÎø¤·¤¤¡íT¥·¥ã¥Ä¡í¡Ö°ìËç¤ÎÍ¦µ¤¡×¤È¡Ö°ìËç¤Î²òÊü´¶¡×
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¤Æ¡¢½©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÁ´³«¤Î¥í¥±
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö£Ô¥·¥ã¥Ä°ìËç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Ä«¤ÎÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ª¸¤¤µ¤Þ¤Î»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¶âÌÚºÔ¡Ê¤¤ó¤â¤¯¤»¤¤¡Ë¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¶õ¤Î¿§¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤â¤¦²Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤Î²Æ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤¿¤Á¤¬¡¢¾ö¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Í¤¨¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÍ¦µ¤¡¢¤Þ¤À¤¢¤ë¡©¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤Ë¡£
»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢¤¢¤Îà¿¿²Æ¤Î°ìËçá¤ÎÆü¡£Å·µ¤Í½Êó¤Ï¡Ö35¡î¡×¡£Æüº¹¤·¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¡Ö¡Ø£Ô¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç½Ð¤«¤±¤ëÆü¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ª¡×¤È¶»¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸¼´Ø¤Î¶À¤ÎÁ°¤Ç3Ê¬»ß¤Þ¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö²¿¤«¤ò±©¿¥¤é¤Ê¤¤¤Ç³°¤Ë½Ð¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¾®¤µ¤Ê·èÃÇ¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Æñ¤·¤¤¡£
¥Æ¥í¥Æ¥í¤Î¥·¥ã¥Ä¤«¡¢¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¢Çö¼ê¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¤³¤Îà±©¿¥¤ê»°½Æ»Îá¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¼é¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡££Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æó¤ÎÏÓ¤â¡¢ÏÆ´À¤â¡¢Éþ¤Î¥·¥ï¤â¡¢Á´Éô¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡££Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Î±©¿¥¤ê¤Ï¡Ö°Â¿´¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¡£¼Ò²ñÅª¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³»¡Ê¤è¤í¤¤¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¤¢¤Î²òÊü´¶¤Ï²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨Æñ¤¤¡£¸ª¤Þ¤ï¤ê¤¬·Ú¤¯¤Æ¡¢ÏÓ¤¬¶õ¤Ë¶á¤¯¤Æ¡¢É÷¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹çË¡¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²Æ¤ÎÆÃ¸¢¡£¤½¤ÎÌµËÉÈ÷¤µ¤³¤½¤¬¡¢¤É¤³¤«²Æ¤½¤Î¤â¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î·Ú¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¿´¤Þ¤ÇÆ©¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¼«Í³¤Ë¤âÅ¨¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Ô¥·¥ã¥Ä°ìËçºÇÂç¤ÎÅ¨¡¢¤½¤ì¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¡£³°¤Ï¿¿²Æ¤Ç¤â¡¢·úÊª¤ÎÃæ¤ÏàËÌ¶ËáÀßÄê¡£¼ó¤Î¸å¤í¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎäÉ÷¡£¡Ö¤½¤Î³Ê¹¥¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢³Ð¸ç¤¢¤ë¡©¡×¤È¡¢¶õÄ´¤¬»ä¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡¢µï¼ò²°¤ÇÌµ°Õ¼±¤ËÏÓ¤ò¤µ¤¹¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤ÎÄ»È©¡£à¿¿²Æ¤ÎÀï¾ìá¤Îµ²±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ï¤¿¤À¤ÎÉþÁõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ª¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Æ¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤È¤«¡¢²¹ÅÙº¹¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò°ú¤¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¾³Ð¸ç¤À¤¼¡£
º£¤Ï¤â¤¦¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç±©¿¥¤ê¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éºÇ½é¤«¤éÄ¹Âµ¤òÃå¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ç£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢»ä¤Ï¤¢¤ÎÆü¤ÎÂÎ²¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¡Ö°ìËç¤ÎÍ¦µ¤¡×¤È¡Ö°ìËç¤Î²òÊü´¶¡×¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î·Ú¤µ¡¢¤¢¤ÎÉ÷¡¢¤¢¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¼«Í³¡£¤¢¡¼¡¢²Æ¤µ¤¤¤³¡¼¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤¹¡££Ô¥·¥ã¥Ä°ìËçÆ±ÍÍ¡¢²Æ¤Î¼«Í³¤Î¾ÝÄ§¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¡£¼Ò²ñ¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢ÂÀè¤¬Îä¤¨ÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤³¤ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£´¨ÃÈº¹¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Æ¡¢ËèÄ«¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û