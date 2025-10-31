¡Ö¿Ê¼¡Ïº¼óÁê¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ï±Ê±ó¤Ë¥¼¥í!¡©¡¡¹â»ÔÆâ³ÕÃÂÀ¸¤Ç¾®Àô»á¤¬°ú¤¤¤¿ºÇ°¤ÎÉÏË³¥¯¥¸
Æâ³ÕÈ¯Â¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÎ¾ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¾®Àô»á¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÓ»á¡ÊÁíÌ³Áê¡Ë¤ÈÌÐÌÚ»á¡Ê³°Áê¡Ë¡£¾®Àô»á¤Ï¤½¤Î°ìÎó¸å¤í¤Ë
¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥È¿¤È¤¤¤Ã¤¿Æñ¶É¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¹â»ÔÁáÉÄ¿·Æâ³Õ¤¬Á¥½Ð¤·¤¿¡£½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤«¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹â»Ù»ýÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¿¥«ÇÉ¤Î¹â»Ô»á¤é¤·¤¯ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ°ÂÊÝ»°Ê¸½ñ¤ÎÁ°ÅÝ¤·²þÄê¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤à¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤È·èÁªÅêÉ¼¤ÇÁè¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÉ±ÒÁê¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï"¥¿¥«»ÔÆâ³Õ"ÈãÈ½¤ÎÌðÌÌ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¸å¤í½â¤Î½ÅÄÃ¤Î±Æ¶ÁÎÏÄã²¼¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼óÁê¤Î²ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤Þ¤ÇÈô¤Ö¾ðÀª¤À¡£¢£ËÉ±ÒÁê½¢Ç¤¤â¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Ë¡©
¡Ö¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¶ÛÇ÷´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÀïÎ¬»°Ê¸½ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÉ±ÒÁê¤Ø¤ÎÃåÇ¤¤ËºÝ¤·¤Æ±íÈøÉþ¤Ç¿¦°÷¤Ë·±¼¨¤ò¿â¤ì¤¿¾®Àô»á¤Ï¡¢°ÂÊÝ»°Ê¸½ñ¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¹ñ²È°ÂÊÝÀïÎ¬¡¢¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡¢ËÉ±ÒÎÏÀ°È÷·×²è¤«¤éÀ®¤ë°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã·×²è¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê±ß°Â¤ËÈ¼¤¦Í¢ÆþÈ÷ÉÊ¤Î¹âÆ¤ä¼þÊÕ½ô¹ñ¤Î°µÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢¹â»Ô»á¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Î²þÄê¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Àô»á¤â¤³¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£À¯¼£Éôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ï¥ÈÇÉ¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÇºöÄê¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¤Î°ÂÊÝ»°Ê¸½ñ¤Ç¤ÏÀ¸¤Ì¤ë¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î°µÎÏ¤Ë¹³¤·¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¸½¹ÔÏ©Àþ¤Ç¤ÏËÉ±ÒÈñ¤ò2027Ç¯ÅÙ¤ËGDP¤Î2¡ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¤½¤Î°ú¤¾å¤²¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Î¤¤¤êÀ¯ºö¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÂÐËÌÄ«Á¯À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤ÏÉã¿ÆÆ±»Î¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ±À¤ÂåÆ±»Î¤Ç¿·¤¿¤ÊÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÀ¤´Ö¤òÊòÁ³¤È¤µ¤»¡¢¹ñËÉ¤ä³°¸òÌÌ¤Ç¤ÎÄì¤ÎÀõ¤µ¤òÏªÄè¤·¤¿¾®Àô»á¡£ËÉ±ÒÁê¤È¤·¤Æ°ÂÊÝ»°Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤¨¤ë¤«µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¾®Àô»á¤ÏËÉ±Ò´ØÏ¢¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¸«¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ª¾þ¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¾®Àô»á¤Ë¤Ï²þÄê¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤µ¤»¤º¡¢¼ÂºÝ¤Îºî¶È¤Ï¼óÁê´±Å¡Ä¾Â°¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊNSS¡Ë¤ÇËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£NSS¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬Êé¤Ã¤¿¸Î°ÂÇÜ¿¸»°»á¤¬ÂèÆó¼¡À¯¸¢¤ÇÀßÃÖ¤·¤¿³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î»ÊÎáÅãÅª¤Êµ¡´Ø¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï°ìµÁÅª¤Ë¤ÏËÉ±ÒÁê¤Ç¤¢¤ë¾®Àô»á¤¬ÌîÅÞ¤«¤éÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êª²Á¹â¤Ë½îÌ±¤¬¶ì¤·¤àÃæ¡¢²þÄê¤Ë¤è¤ëËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ë·¤Á¤ã¤ó°é¤Á¤Î4À¤µÄ°÷¤Ç¡¢Åö¤¿¤ê¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¾®Àô»á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£ËÉ±ÒÁê¤ËÈ´Å§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¹â»Ô¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë¾®Àô»á¤Î¿Íµ¤¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¡Ë¢£Ï¢Î©Áê¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¿û»á¤¬¼ºÄÆ
°ìÊý¡¢¾®Àô»á¤«¤é¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎºÂ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÎëÌÚ·ûÏÂ»á¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î43ºÐ¡£³«À®¹â¹»¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¡¢ÇÀ¿å¾Ê¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¤¤¦Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤À¡£¤³¤ÎÎëÌÚ»á¤Ï½¢Ç¤Áá¡¹¡¢¡Ö¥³¥á¤ÎÌµÀÕÇ¤¤ÊÁý»º¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö²Á³Ê¤Ë¤â¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£Á°À¯¸¢¤Ç¥³¥áÃ´ÅöÂç¿Ã¤ò¼«Ç§¤·¤¿¾®Àô»á¤ÎÀ¯ºö¤ÏÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡À¤Âå¤Î´ú¼ê¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥¤¬Çí¤¬¤ì¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¾®Àô»á¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¸å¤í½â¤Î¿ûµÁ°Î»á¤Îµá¿´ÎÏ¤ÎÄã²¼¤À¡£À¯¼£Éôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
8·î¡¢¾®Àô»á¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ÎÁê¼ê¤¬2¥ö·î¸å¡¢¼«¤é¤ÎÉÔ¶ø¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦
¡Ö¾®Àô»á¤Î²áµîÆó²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢¸å¸«Ìò¤È¤·¤ÆµÄ°÷½¸¤á¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤¿¿û»á¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇÔÀï¡£±Æ¶ÁÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¡¢¸øÌÀ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ä°Ý¿·¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ÎÂÀ¤µ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀ¤ÏÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¡£°Ý¿·¤Ï¹â»Ô»á¤¬°®¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ò¹¯ÉÔ°Â¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥à¥À¥Ã¥¯²½¤¬Àä»¿¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¾®Àô»á¤Ï¡¢ÀèÇÚµÄ°÷¤Ë¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ø»ä¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÀèÇÚ¤À¤±¤Ç¤¹¡Ù¤È²¼¼ê¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë½¾½ç¤µ¤¬¼è¤êÊÁ¡£"¥¸¥¸»¦¤·"Åª¤Ê½èÀ¤½Ñ¤ÇÅÞÆâ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿û»á¤äÁ°´´»öÄ¹¤Î¿¹»³Íµ»á¤È¤¤¤Ã¤¿¸å¸«Ìò¤Ï¡¢È¿¼çÎ®ÇÉ¤À¤·º£´ü¸Â¤ê¤Î°úÂà¤¬Óñ¤«¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹âÎð¤ÇÀè¤¬¤Ê¤¤¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎµÄ°÷¤Ï¾®Àô»á¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¸«¼±¤ÎË³¤·¤µ¤¬°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢½ÅÄÃ¤¿¤Á¤¬À¯³¦¤òµî¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ëÃ´¤®¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À44ºÐ¤È¼ã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÓñ¤¯¼«Ì±µÄ°÷¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë¢£ËãÀ¸»á¤ÎÉÔ²÷´¶
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Ë¤µ¤¸¤òÅê¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤Î¿ÍÊª¤À¡£
¡ÖËãÀ¸ÇÉ¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¾®Àô»á»Ù»ý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÈ×¤Ç¥¹¥Æ¥ÞÁûÆ°¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¡¢¾®Àô»á¤Ï¡ØÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¤ÆÄÄ¼Õ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë°ìÊý¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËãÀ¸ÇÉ¤ÎËÒÅç¤«¤ì¤ó»á¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¹ÊóÈÉÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£
ËãÀ¸»á¤Ë¤Ï¡¢¾®Àô»á¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤º¤ËÃç´Ö¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¿ÍÊª¤À¤È±Ç¤ê¡¢¹â»Ô»á»Ù»ý¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¼ùÎ©¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄËãÀ¸»á¤ÎÌÜ¤Î¿§¤¬¹õ¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¾®Àô»á¤Ë¤Ï¾å¤¬¤êÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÌÚ¸¶À¿Æó»á¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¬È¿ÌÜ¤·¤¢¤Ã¤Æµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¿Ø±ÄÆâÉô¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥¯¤À¤È¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢½Ð¿Ø¼°¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤¬92¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤ÏµÄ°÷É¼¤¬80É¼¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢Á°¼óÁê¤ÎÀÐÇË»á¤Ë»²±¡ÁªÇÔÀï¤Ë¤è¤ëÂà¿Ø¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤ï¤º¡¢¤½¤·¤Æ¿Ø±Ä¤¹¤é¤Þ¤È¤â¤Ë¼è¤ê»ÅÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±ÊÅÄÄ®¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¿½ÅÄÃ¤¿¤Á¤¬¼ºµÓ¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢¾®Àô»á¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¿»³ËÜÍ¥´õ¡¡¼Ì¿¿¡¿¼óÁê´±Å¡HP¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸ø¼°X