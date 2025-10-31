ºæ²í¿Í¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Àä»¿¡¡ÂçµÈ¡Ö¤Ï¤·¤ã¤®¤Ã¤×¤ê¡ÄÌÌÇò¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤¤è¤È¡×Æ±¶¿üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤â
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè25ÏÃ¤¬31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½éÅÐ¹»Á°Æü¡£¤¤¤Þ¤À¥Ø¥Ö¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤º¾Ç¤ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤È¤¢¤ëÈëÌ©¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£·Þ¤¨¤¿ÅÐ¹»Æü¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë¤·¤¸¤ß¤òÇä¤ê¤ËÍè¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤é¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÅÐ¹»¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤¬Éô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¶Ó¿¥¤¬·Þ¤¨¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È°®¼ê¤·¤¿¤È¤¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¿ÈÊ¬¤Ï¶µ»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÚºßµ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Î¤À¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÉ¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
ºæ²í¿Í¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÖüâÀÐ¤µ¤ó¡¢ÂÎ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Á¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢°ì½ï¤Ëº£Æü¡¢¤Ð¤±¤Ð¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºæ¤µ¤ó¤Î¤Ï¤·¤ã¤®¤Ã¤×¤ê¡ÄÌÌÇò¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤¤è¤È¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºæ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖüâÀÐ¤µ¤ó¤¬Æ±¶¿¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ºæ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÜºê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â½Ð±À¤ÏÊì¤¬Åçº¬¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡£ÃÓÃ«¡Ê¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ª¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡ÄÃÓÃ«¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¡£À¸À¥¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºæ¤È²Ú´Ý¤Ï16Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¤À¤¤¤Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºæ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤«¤é¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡Ä¡£¡Ê¶¦±é¤¬¡Ë°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£