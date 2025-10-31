「ぼろぼろバッグ」→【GU】で卒業！ 大人が持ちたい♡「高見えバッグ」

お気に入りのバッグがくたびれてきた……というときにミドル世代にチェックしてほしいのが、【GU（ジーユー）】のバッグ。手に取りやすい価格ながら、落ち着いたデザインと上品な素材感で、大人コーデになじみやすいバッグが豊富にそろっています。今回は、デイリー使いにおすすめな高見えバッグを厳選してご紹介。バッグの買い替えを考えている人はぜひチェックしてみて。

トレンド感のある横長フォルムがスタイリッシュ

【GU】「ワイドボストンバッグ」\2,990（税込）

今シーズン注目を集めている、横長フォルムのボストンバッグ。シンプルな着こなしにプラスワンするだけで、こなれ感が漂う旬のスタイリングが叶いそうです。実用性も高く、ダブルジップ仕様で開閉がしやすいところや、持ち手が長く肩掛けしやすいところも魅力。定番の黒、トレンドカラーのブラウンに加えて、華やかな差し色になるレッドの全3色展開。

着こなしのアクセントになるコクーンシルエット

【GU】「コクーンショルダーバッグ」\2,990（税込）

丸みをおびたコクーンシルエットがこなれた印象のショルダーバッグ。上品な風合いの合皮素材が高級感を演出します。A4サイズがすっぽり入るサイズ感と落ち着いたデザインで、日常使いから通勤まで幅広いシーンで活用できそうです。ショルダーストラップは、肩に負担をかけにくい幅広タイプ。バックルが付いているので、重い荷物が入っていても楽に着脱ができるのが嬉しいポイント。

実用性も備えたきれいめ大容量バッグ

【GU】「2WAYロングベルトバッグ」\2,990（税込）

肩掛けと斜めがけの2WAYで使えるショルダーバッグ。すっきりとしたスクエアフォルムとワンストラップ仕様で、大人世代らしいきちんと感のあるデザインが特徴です。ベルトの長さは46～100cmまで調節ができ、スタイリングや気分に合わせてアレンジが可能。ベルトのメタルループに、好みのチャームやスカーフをつけてアクセントにしてもGOOD。

くしゅっとしたフォルムがこなれた雰囲気をプラス

【GU】「ダンプリングバッグ」\1,990（税込）

ギャザーによるくしゅっとしたシルエット可愛らしいショルダーバッグ。ストラップをのばせば斜めがけもでき、自然と体にフィットするフォルムに。大きすぎず小さすぎず、身の回り品を収納するのにちょうどいいサイズ感なので、ちょっとした外出時に重宝しそうです。大人の秋コーデになじみやすい、上品な起毛素材とシックなカラー展開も魅力です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S