米オスカー女優ジェニファー・ローレンス（35）が、米ニューヨーカー誌のインタビューで来春に撮影を予定している新作映画でヌードシーンを演じるために豊胸手術を受けることを明かした。

映画「世界にひとつのプレイブック」（12年）でアカデミー賞主演女優賞を獲得したローレンスは、19年に結婚したアートディーラーの夫クック・マロニー氏との間の第2子を今春出産したばかりだが、体形がもとに戻らなかったことが理由だとコメント。「1人目の時はほぼもとに戻ったけど、2人目の後はまったく戻らなかった」と話し、女優としてヌードシーンに臨むにあたって豊胸手術を受ける決断をしたと述べている。一方で女優の仕事をしていなければ急いで手術の予約を入れることはなかったかもしれないと話すも、「いずれ手術は受けていたと思う」と前向きな姿勢を示した。

インタビューではほかにも、ボトックス注射を受けていることを認め、「女優として表情を作ることを妨げるほどではない」「女優としての仕事には欠かせないもの」などと話した。しかし、「カメラに映ってしまう」との理由からフィラーは避けていると語り、いつかフェイスリフトの施術も受けるつもりだと整形についても明かして話題を呼んでいる。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）