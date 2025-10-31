テンション爆上がりーーッッ♡【スタバ】ウチカフェが映える！「グラスマグ」

おうちでのカフェタイムを盛り上げる【スターバックス】の「グラスマグ」に注目。透明でドリンクの色合いが映える、目でも楽しませてくれそうなグラスがラインナップしています。今回は独特なカットが施されたマグ、コラボで登場したピンクマグをご紹介。身近な方へのプレゼントとしてもおすすめです。

上品さが漂う「TEAVANA® ハンドルグラスファセットクリア296ml」

公式オンラインもしくは限定店舗で買える、ちょっとレアなこちら。ドリンクの色が映えるクリアなグラスは独特のカットが施され、模様のように映えるおしゃれさがたまりません。持ち手にはゴールドカラーのロゴがあしらわれた上品なデザイン。公式サイトによると「耐熱グラス」で、ホットドリンクを飲みながら寛ぎたいカフェタイムにもぴったりです。

エプロン姿がキュートな「gelato pique グラスマグ ソフトピンク 355ml」

【gelato pique（ジェラート ピケ）】とのコラボで登場中の、ややピンクがかったクリア感がキュートなこちら。エプロン姿のクマが描かれたマグは、355mlとそこそこの容量が入るのも魅力的です。食卓に添えるだけで、華やかで気分の上がるカフェタイムが過ごせそう。公式サイトによるとこちらも「耐熱グラスマグ」と、使い勝手の良さもうかがえます。

