株式会社SUBARUは、2025年10月29日から開催中の「Japan Mobility Show 2025」において、グローバルBEV第2弾モデル「Trailseeker prototype（日本仕様）」を初公開した。

同モデルは、日常から非日常までを力強く支える走行性能とSUVとしての高い実用性を両立した新型EVで、アクティブなライフスタイルを後押しするモデルとなっている。加えて、同社は「Performance」と「Adventure」の2軸でブランドの個性を際立たせる多彩なコンセプトモデルを展示し、“安心と愉しさ”の深化を図っている。

SUBARUは、Japan Mobility Show 2025*1（プレスデー：2025年10月29日～30日／一般公開日：10月31日～11月9日）に出展し、2台のコンセプトモデルと「Trailseeker prototype」（日本仕様）を初公開しました。

SUBARUブース（イメージ）

今回の出展コンセプトは、「ブランドを際立てる」です。SUBARUは「人を中心としたモノづくり」の考えのもと、「安心と愉しさ」を不変の提供価値とし、お客様に寄り添い、技術や商品を磨き続けてきました。今後もSUBARUがお客様にとって「Different」な存在としてあり続けるために、「安心と愉しさ」を基盤としながら、走る愉しさを表現するPerformanceシーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するAdventureシーンという2つのシーンを際立たせ、お客様との絆や共感を深めていきます。

ブース内の、Performanceシーンを演出するエリアでは、2台のコンセプトモデル「Performance-E STI concept」と「Performance-B STI concept」を世界初公開しました。また、Adventureシーンを演出するエリアでは、「Forester Wilderness prototype」、「Outback Wilderness prototype」を展示するとともに、「Trailseeker prototype」（日本仕様車）を初公開しました。

また、日本自動車工業会が主催するプログラムにも参加します。詳細は、「Japan Mobility Show 2025 特設Webサイト」をご確認ください。



https://www.subaru.jp/jms

*1：一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）主催

【Japan Mobility Show 2025 SUBARU出展車両一覧】

【出展内容】

◆Performance-E STI concept

Performance-E STI concept

SUBARUの新世代を牽引する、Performanceシーンの未来を表現したバッテリーEV（BEV）ベースのコンセプトモデルです。見ているだけでワクワクするプロポーションと高い空力性能や実用性を融合させながら、ヘリテージも想起させるデザインとし、運転し易いレイアウトと居心地のよい開放的な室内空間を実現。また様々な革新的な技術を採用することで、意のままに操れる、感動の運転体験を提案するモデルです。

◆Performance-B STI concept

Performance-B STI concept

SUBARUのPerformanceシーンを象徴するICE（内燃機関）をベースとしたコンセプトモデルです。動的性能の高さや力強さと、実用性を両立させたデザインを採用。また、SUBARUがこれまで磨き続けてきた水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDなどのアセットを柔軟にアレンジすることで、SUBARUらしい選択肢を広げ、より多くのお客様にクルマを操る愉しさを提案するモデルです。

◆Trailseeker prototype

Trailseeker prototype（日本仕様車）

SUBARUグローバルバッテリーEV（BEV）ラインナップ第2弾となる新型「Trailseeker（トレイルシーカー）」の日本仕様を初公開しました。BEVならではの緻密な制御による走行性能と、SUVとしての実用性を高い次元で両立。日常でも非日常でも使いやすく、アクティブで新しいライフスタイルを後押しするモデルです。

Trailseeker prototype（日本仕様車）の詳細は、「Trailseeker ティザーサイト」をご確認ください。

＜Trailseeker ティザーサイト＞

https://www.subaru.jp/trailseeker/

◆Forester Wilderness prototype

Forester Wilderness prototype

「Forester（フォレスター）」をベースに、専用のフロント&リヤバンパーや、拡大したホイールアーチクラッディング、専用LEDフォグランプなどを装備したモデルです。フォレスターが持つ正統派SUVとしての価値に、タフでラギッドなデザインや、走破性や機能性の強化といった新たな価値を加えることで、個性を際立てました。

◆Outback Wilderness prototype

Outback Wilderness prototype

「Outback（アウトバック）」をベースに、「お客様の多様なライフスタイルに寄り添う、自然と共生する」というアウトバックのコンセプトを継承しながら、タフでラギッドなキャラクターに磨きをかけ、アウトドアシーンで頼れる走破性と機能性をさらに強化したモデルです。

◆1983 Subaru GL Family Huckster

1983 Subaru GL Family Huckster（ファミリー ハックスター）

スバルオブアメリカ*2のモータースポーツ部門が、1983年製Subaru GL Wagon*3をベースに、最新のテクノロジーを組み合わせ、SUBARUのDNAを感じる外観と圧倒的なパフォーマンスを両立するマシンとして蘇らせたモデルです。時代を越えて、最新のカルチャーと融合させることで生まれる、SUBARUブランドならではの新たな価値の盛り上がりを紹介します。

*2：Subaru of America, Inc. （SUBARUの米国販売子会社、米国ニュージャージー州カムデン）

*3：日本仕様「レオーネ ツーリングワゴン」

リリース提供元：株式会社SUBARU