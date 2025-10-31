あなたを表す色は？あなたの本当の姿がわかる「性格カラー診断」

落ち込んだときブルーになる、あの人は腹黒い、頭が真っ白になるなど、気持ちや状況などを表わすときに使うことが多い色。心理学の世界でも、メンタルとカラーはリンクすると考えられています。そこで今回の記事では、あなたを表わす色がわかる！性格カラー診断をお届けします。

次の5つの質問リストから、当てはまるものをすべて選んでください。

・アドバイスは聞いても基本スルー ♡

・買い物はフィーリング ♢♤

・筋トレやダンスなどで体を動かすのが好き ♡♤

・美術館や展覧会をよくのぞく ♧♢

・月に1冊以上本を読む ♧

1番多かったマークはどれですか？同じ数の場合は、♢→♧→♡→♤の順で選んでください。

「♡」が最も多かった人

♡が最も多かったあなたは、レッドタイプ。エネルギッシュでパワーにあふれ、リスキーで危険だとわかることにも勇猛果敢に挑んでいく、戦士の魂を持った人と言えそう。

負けず嫌で勝気な性格ながら、意外と情が深く、自分の大切な人にはたくさんの愛と優しさを注ぎます。バイタリティにあふれているので、営業職や接客業に適性が。独立精神旺盛なため、フリーランスで活動したり、起業したりしても、大いに力を発揮できるはずです。

「♢」が最も多かった人

♢が最も多かった人は、イエロータイプです。明るく好奇心旺盛な性格で、楽しいことが大好き。

社交は浅く広く、バラエティ豊かに楽しむ傾向があります。理解力が早くて器用なため、どんなことも簡単にマスターできるのも強み。反面、コツコツ努力するのはあまり得意ではなく、せっかく初めても三日坊主になることも。持ち前のセンスと頭のよさを活かして企画職についたり、SNSでの発信をするインフルエンサーやブロガーにも適性が。

「♧」が最も多かった人

♧が最も多かった人は、冷静さや知性を表わすブルータイプです。あなたは落ち着いていて穏やか。ささいなことで取り乱したりせず、いつも淡々としているため、冷たい人と思われることも。

ソロ活も得意。ひとりで好きなことに没頭する時間が、1日の中で最も幸せを感じるひとときのはず。数字に強いため、経理やファイナンシャルプランナーなどお金を扱う仕事に適性が。資格を取りたいと考えているなら、その分野に手を伸ばすのもよさそう。

「♤」が最も多かった人

♤が多かった人は、パープルタイプ。ヒーリングパワーと同時に高貴さを持つこの色のように、あなたはとらえどころのない魅力やオーラをまとっています。

行動や発言が気まぐれなため、「不思議ちゃん」扱いされることも。ただし、あなた自身には周りを振り回そうという意識はなく、むしろみんなを幸せにしたいと思っているぐらい。転職やこれからの仕事選びで迷っているなら、関わった人たちを幸せにできる、そんな職業を選ぶと満足できそう。