ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３０日（日本時間３１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦を翌日に控え、本拠地のロサンゼルスから敵地・トロント（カナダ）に移動して公式会見に出席した。

「選手たちは多分午前７時くらいに着いたと思う。私たち（首脳陣）はおそらく１時間ほど前に到着した」といい、選手は第５戦終了後すぐに移動し、スタッフは当日出発になった理由について「それは主に選手たちの希望だね。彼らは次の都市に早く着いて、落ち着きたいタイプなんだ」と明かした。

その上で「私が励まされるのはね、選手たちに『今日はオフにしてもいい』と伝えたんだ。シリーズが長くて、（第３戦では）１８回も戦って、移動もあった。全部を考慮したんだ。でも誰一人として休む選択をしなかった。それがすごくうれしかったし、彼らの今の姿勢を物語っている。仕事はまだ終わっていないと分かっているし、私たちはこれからも進み続け、戦い続ける」とし、機内での睡眠ながら「みんな準備できている。全員やる気十分だ」と目を細めた。この日は現地午後６時５０分頃から救援陣の練習がスタートした。

１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うチームだが、試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史的死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制してから２連敗。前日２９日（同３０日）の第５戦では１―６の完敗で２勝３敗と崖っぷちに立たされた。

第６戦は第２戦で４安打１失点完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）が先発する。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦でも１失点完投勝ち。ポストシーズンではメジャー２４年ぶりとなる２試合連続完投の快挙を達成するなど絶好調のエースに命運を託す。その後は守護神・佐々木朗希投手（２３）、第４戦に先発した大谷翔平投手（３１）を中２日でリリーフ起用するプランも浮上している。