すぐカビちゃって困ってた…純正品より使い勝手のいい100均ヘラ

ジャー容器に入ったボディスクラブなどをすくうのに便利なスプーンやスパチュラ。素材によっては、お風呂場で保管するとすぐに変色したりカビだらけになって困っている人、多いのではないでしょうか。セリアのアイテムなら水濡れに強く、使用後はタオルバーに掛けて乾燥できるから、衛生的に使えますよ！

商品情報

商品名：夜美人 トリートメント スクラブ用スプーン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W24×D29×H120mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687409039

お風呂場でカビさせた経験がある人におすすめしたい！セリアの『夜美人 トリートメント スクラブ用スプーン』

ジャー容器に入ったボディスクラブやトリートメントは、指で取ると雑菌が入りやすくなってしまうもの。そんなときはスプーンやスパチュラを使うと衛生的で便利ですよね。

筆者のお気に入りのボディスクラブ屋さんは、商品を買うと木製のスプーンがついてくるのですが、このスプーンの扱いに困っていました。

スクラブと一緒にお風呂場で保管すると、すぐに変色して気づけばカビだらけに…。フック穴などもないので直置きになるのも気になっていました。

そんなときにセリアの美容グッズ売り場で出会ったのが、『夜美人 トリートメント スクラブ用スプーン』。

シリコンのようなゴムのような素材で、水濡れに強く、これならお風呂場でも安心して保管することができます！

持ち手部分にフックがついていて、タオルバーに掛けられるのが本当に便利！

洗った後はそのまま乾燥できるから、ぬめりやカビの発生を防げます。フックで掛けられるので収納にも困りません。

お手入れが簡単で、見た目もすっきり保管できるのが◎木製スプーンのように黒ずむ心配がないのでおすすめです。

固めのスクラブもしっかりすくえるしなやかさ！

先端はスコップのように少しカーブしていて、しっかりと厚みがあります。固めのスクラブでもぐっと差し込んでスッとすくえますよ。

しかも、素材がほどよくしなるので、ジャー容器のカーブにもぴったりフィット。最後のひとすくいまで無駄なく使えるのが嬉しいポイントです。

今回はセリアの『夜美人 トリートメント スクラブ用スプーン』をご紹介しました。

ジャー容器に入ったスクラブやトリートメント、クレンジングバームなどを愛用している人で、木製スプーンの扱いづらさに悩んでいた人は、ぜひ一度お試しあれ♡

お気に入りのアイテムを衛生的に、安心して使えるのでおすすめです。セリアで見かけたらぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。