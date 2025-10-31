『呪術廻戦』“「渋谷事変」当日” 10月31日にABEMAで第2期全話一挙無料放送
テレビアニメ『呪術廻戦』の作中で起こった“渋谷事変”の当日10月31日午前11時より、第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」全話がABEMAで一挙無料放送される。
【画像】まさか“ああ”なるなんて…青空バックに笑顔の五条悟
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載された芥見下々氏による大人気漫画が原作で、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が、呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれる。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博し、累計発行部数は1億部を突破。
2020年10月、2023年7月にテレビアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2051万人を突破する大ヒットを記録。2026年1月よりテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」の放送が決定しているほか、第3期の放送開始に向け、11月7日より『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開予定となっている。
