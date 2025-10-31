

北米で発売され日本導入が期待されていた「ウィルダネス」モデル（筆者撮影）

ついにスバル「ウィルダネス」日本上陸が決まった。

スバルがジャパンモビリティショー2025で「フォレスター・ウィルダネス」を初公開し、日本発売を公言したのだ。

ウィルダネスとは、「アウトバック」（2022年）を皮切りに「フォレスター」（2022年）、「クロストレック」（2024年）各モデルに設定された、オフロード性能を引き上げ、内外装でのラギッド感を高めた北米専用仕様の名称である。



国内未導入の「アウトバック ウィルダネス」（写真：SUBARU）

最上級グレードという考え方を越えた、スバルの新しいブランドとして位置付けられる。ワイルドな外観から、近年は日本のスバルファンからも日本導入を切望する声が高まっていた。

そうした中、現行フォレスターの開発責任者（PGM：プロジェクト・ゼネラル・マネージャー）の只木克郎（ただき かつろう）氏は、今年3月に行われたそのメディア向け先行試乗会で、筆者からのウィルダネス日本上陸の可能性に対する質問に「なくはない」と回答していた。

さらに走破性を高めた際立つ個性

ウィルダネスが提供する商品価値は「一歩先までたどり着く事ができる、そこで今まで見られなかった景色が見られる、自然とともに生きるという価値観をスバルが後押し」すると定義している。

技術的には北米フォレスターの場合、最低地上高（220mm→235mm）とアプローチアングル/デパーチャーアングル（19度→23.5度、24.7度→25.5度）をそれぞれ拡大。

さらに、ギア比の低速化と牽引容量の増強（1500ポンド→3500ポンド）を行い、さらにオフロード性能が高いオールテレーンタイヤと、簡易的ではないフルサイズのスペアタイヤを装備する。



今回、公開された「フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ」（筆者撮影）

悪路走破性とアウドドアでの実用性を伸長し、いつものクルマで非日常を気軽に体験することを実現するのが、ウィルダネスの商品性である。

なお、日本仕様についてエンジン開発関係者は、北米と日本では排ガスなどの規制や市場性に違いがあるため、日本仕様に搭載するパワートレインは北米仕様と変わる可能性を示唆した。

なぜ、スバルはこのタイミングでウィルダネスの日本導入を決断したのか。その背景にあるのが、今回のショー出展のテーマである「ブランドを際立てる」だ。

スバルブランドを中心に、「パフォーマンス軸」としてのSTI（スバル・テクニカ・インターナショナル）を、「アドベンチャー軸」としてウィルダネスを、日本を含めてグローバルで展開する計画だ。

ジャパンモビリティショー2025の出展内容は、これら2軸の立ち位置を明確にするもの。



ジャパンモビリティショー2025で公開された4台（写真：SUBARU）

初公開となった4モデルは、STIから「パフォーマンス E-STI コンセプト」と「パフォーマンス B-STI コンセプト」、ウィルダネスから「フォレスター・ウィルダネス」。そしてスバルの次世代EV戦略として「トレイルシーカー」を展示した。

この中で注目されるのが「パフォーマンス B-STI コンセプト」だ。

若い人にも向けたカスタマイズ領域にチャレンジ

今年5月の「スーパー耐久シリーズ富士24時間レース」での会見で、イメージショットをチラ見せしたことが話題となったモデルだが、正直なところ現実を見て筆者はピンと来なかった。

数年前の東京オートサロンに出展するような雰囲気があったからだ。ただ、スバルには狙いがある。



新しいビジネスチャンスを模索する形「パフォーマンス B-STI コンセプト」（筆者撮影）

スバルの本意は、これをそのままの姿で市販するのではなく、水平対向ターボエンジン車をベースとした、新しいビジネスチャンスを模索することにあるのだ。それは、若い世代に向けたものでもある。

「新車売り切り」型のビジネスではなく、販売後もスバル本社が販売店を巻き込むカスタマイズ事業へのチャレンジを具現化したのも、「パフォーマンス B-STI コンセプト」の特徴だ。



「パフォーマンス B-STI コンセプト」には往年のWRCマシンを彷彿させる大型リアウイングが装着される（筆者撮影）

今回は、過去の東京モーターショーや2年前のジャパンモビリティショー2023と比べて、スバルのショーに対する基本方針が大きく違うように感じる。

実際、実務としても違いがあり、企画が国内営業から経営企画へとバトンタッチされているという。

「ブランドを際立てる」というテーマには、スバルの主力市場であるアメリカでの成功体験がある。

以前、行っていた「LOVE」をテーマとしたマーケティング戦略が、ユーザーや販売店を巻き込む社会活動（LOVEキャンペーン）へと進化したことで、アメリカでスバルのシェアは急拡大した。

フォーブスが実施する「社会に影響力がある企業ランキング」でも、アップルやソニーなどのビッグネームよりも上位になることが珍しくないほど、スバルブランドの認知度は高い。



SUBARUの説明会で映し出された「社会に影響力のある企業ランキング」（筆者撮影）

ただし、こうしたアメリカでの実績を踏まえると、「ブランドを際立てる」という方針を貫くには、国内の販売店のスバルブランドに対するマインドチェンジが必要だと感じる。

「たが」をはめない柔軟性で可能性を広げる

今回のショーを通じて、日本のスバル販売店とはどのようなコミュニケーションを取っていくのか。経営企画本部・専務執行役員の江森朋晃氏に聞いた。

江森氏は「今回のショーとの向き合い方は（従来の）販売促進ではなく、ブランディングに絞った。ユーザーの心の中でのスバルをもっと際立たせること。（そんな）原点に立ち返り、考えようとしている。こういう方向性で行くとの（スバル本社の）意思を販売店にも示す。国内営業との連携は水面下ですでに進めている」と言うにとどめた。



後方から見るとリフトアップされた車高がよくわかる「フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ」（写真：SUBARU）

これを受けて、取締役専務執行役員・CTO（最高技術責任者）の藤貫哲朗氏には「今回のジャパンモビリティショーは、アメリカ一本足（の事業の現状）からグローバルでの展開への大きな転換期と理解すればよいか」と聞いた。

藤貫氏は「（答え方として）難しい。アメリカが主要市場であり、アメリカを重視していくことに変わりはないが、（ウィルダネスのようにアメリカ向けだから日本には出さないような）たがははめない」という見解だ。



ヨーロッパで「Eアウトバック」を称する「トレイルシーカー」の日本仕様（筆者撮影）

さらに「開発（部門）としては、いろいろなものを開発したい。次にどれをどこに展開するかは事業（領域）であるが、（開発としては）たがをはめない。（そのうえで）柔軟性を持って、どこにビジネスチャンスがあるのかを探っていきたい」という、スバルとしての可能性を最大限に引き出そうという意思を示した。



パフォーマンスではSTI、アドベンチャーではウィルダネスを際立たせることで、ブランド全体をグローバルで刷新しようというのが、今回のスバルの試みだ。

果たして、日本のユーザーの心にどのように響くのか。スバルブランド戦略が今、本格的なスタートを切った。

（桃田 健史 ： ジャーナリスト）