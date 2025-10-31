ドジャース・ロバーツ監督は３０日（日本時間３１日）、敵地トロントでの練習前に第６戦に向けて会見を行った。二刀流の大谷翔平投手について、リリーフや外野を含めて起用法に関する質問が相次いだ。

２勝３敗、敵地での戦い。ロバーツ監督は「翔平とは登板について話していない？」と問われ、「その通り。これからフィールドに出た時に話し合う予定だ」と語った。

大谷は２８日（日本時間２９日）の第４戦に先発。七回途中４失点、９３球を投げて負け投手となった。

チームは救援陣に不安を抱える。この日、大谷の第６戦のリリーフ起用の可能性も問われると、「彼の明日の状態を見てからになる。しかし、今は私たちは勝たなくてはいけない試合を迎えるので、そのことを話さなくてはいけない」と語った。

続けて、「明日は勝利のためにできることを全てやる。ヤマ（山本）が先発し、失点を防ぐこと、得点を生み出すこと、どちらの面でも最善を尽くさなくてはいけない」とうなずいた。

大谷が救援した場合、ＤＨを解除する必要もあることから外野手としての起用する考えも問われた。指揮官は「全てについて話し合うつもりだ。何が最善かを検討する。前にも言ったが、もしその状況になれば、また考える。ただ、彼が明日外野を守ることはないのは、はっきりしている。もし第７戦に進めば、あらためて全ての可能性について話し合うつもりだ」とした。

さらに第７戦に進んだ場合、二刀流ルールをより有効に使う形でオープナーとして起用する可能性を問われると「あらゆる選択肢を検討すると思う。まずは明日をどう乗り切るかが最優先で、その後に状況を整理して、第７戦に何がベストなのかを考えることになる。すべての可能性を視野に入れて臨むつもりだし、実際そうすることになると思う」と語った。

このシリーズ、大谷は打者で１９打数６安打５打点で３本塁打。第４、第５戦は８打席で７打数無安打、２試合ノーヒットだった。