川崎支局長 上原三和

川崎市、とりわけＪＲ川崎駅周辺は多国籍な地域だ。

アジア地域を中心に様々な国をルーツにする人とすれ違い、母国料理のレストランの看板が次々と目に飛び込んでくる。

特注のパンに煮豚・ベトナムハム・たっぷりの野菜

ベトナム料理店「サイゴンキムタン」は駅前の繁華街の一角にある。サイゴンは旧南ベトナムの首都名、キムタンは「鐘の音」という意味だ。ホーチミン出身の店主、クエン・タオさん（４６）が２０００年に開いた。東京などからも多くの人が訪れ、母国の味を求めるベトナム人もリピーターとなる人気店だ。

おすすめは「伝説のバインミー」（１０００円）。バインミーとは、フランスパンに具材を挟むベトナムのサンドイッチのこと。「伝説」と冠したのは、「これしかない、という一品を食べてもらいたい」（タオさん）からだ。現地の味の再現を追求している。

パンは特注品。軽くトーストし、バターと、バインミーに必須のレバーのパテを塗る。丁寧に臭みを抜いた鶏レバーのパテは苦手な人でも食べてしまうそうだ。具材は煮豚、ベトナムハム、キュウリやニンジンなどたっぷりの野菜。口当たりの軽いパンに、レバーの濃厚な香りとうまみが加わる。煮豚は軟らかく、野菜の歯ごたえが心地よい。

こちらもオススメ…ブンボーフエ

ベトナム中部の都市・フエが発祥の汁麺「ブンボーフエ」（１２６５円）も自慢の品。牛骨だしのスープにレモングラスや唐辛子で風味を付け、米麺を合わせた料理だ。エビの塩辛が隠し味で、「奥行きあるスープを味わってください」とタオさん。見た目よりさっぱりしていて辛さも程よい。

全ての料理は母の味がベースで、現在は妻のトゥーさん（３９）がキッチンを守る。「どれも『伝説』にしたい。作り手の力、材料の一つひとつが持つ力、その全てを料理に込めています」とタオさんは笑顔で言った。

